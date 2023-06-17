Где лучше выбрать место для сна в самолете

Портал Express со ссылкой на эксперта по сну Мартина Сили рассказал о том, что даже в полностью заполненном пассажирами самолете можно легко выспаться во время перелета. Об этом пишет «Турпром».

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По мнению специалиста, для этого важно изначально правильно выбрать места. Он посоветовал не рассматривать кресла вблизи туалета, так как в той зоне часто собираются пассажиры для общения. Шум вряд ли даст вздремнуть хоть некоторое время. Вместо этого Сили рекомендует обратить внимание на места в крыле.