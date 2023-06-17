Где лучше выбрать место для сна в самолете

«Express»: Туристам, желающим поспать в самолете, рассказали, где лучше выбрать место
Портал Express со ссылкой на эксперта по сну Мартина Сили рассказал о том, что даже в полностью заполненном пассажирами самолете можно легко выспаться во время перелета. Об этом пишет «Турпром».
По мнению специалиста, для этого важно изначально правильно выбрать места. Он посоветовал не рассматривать кресла вблизи туалета, так как в той зоне часто собираются пассажиры для общения. Шум вряд ли даст вздремнуть хоть некоторое время. Вместо этого Сили рекомендует обратить внимание на места в крыле.
Здесь довольно тихо, мало кто перемещается и имеется свободное пространство за счет нахождения рядом аварийного выхода. Если же рейс дальний и длительный, в таком случае, лучше усаживаться по возможности в передней части лайнера. Пассажирам здесь предоставляется возможность сесть первыми, соответственно время для сна увеличивается.