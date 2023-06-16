Дорога, проживание, питание: как сэкономить на отдыхе

Летом, в пору отпусков, цены на отдых заметно поднялись. А потому особенно актуальным стал вопрос, как не переплатить лишнего за желанный отдых. «ФедералПресс» пообщался с представителями туриндустрии и выяснил, как путешественники могут снизить свои траты в отпуске.

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Дорога

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В последнее время до небес взлетают не только самолеты, но и цены на авиабилеты. Иного выхода, кроме как регулярно мониторить стоимость и подписаться на рассылки от тематических сайтов, у тех, кто предпочитает курсировать от города к городу по воздуху, нет.

Те, для кого деньги важнее времени, могут выбрать альтернативные способы передвижения – поезда или личный транспорт. Если речь идет о семейном отдыхе или отпуске в компании, кстати может оказаться аренда трейлера. Такой вариант приятен еще и тем, что позволит путешественникам сэкономить на гостинице. В общем, формат очень выгоднен, но с точки зрения удобства придется по душе далеко не всем.

«Альтернатива из разряда «дешево и сердито» – это автобусные туры. Они стоят недорого. Автобусы сейчас комфортабельные, с кондиционерами, туристического класса. Поездка получается достаточно комфортной. Для тех, у кого нет финансовой возможности поехать на море, тоже найдутся варианты. Например, экскурсионные туры в Казань, Санкт-Петербург, Карелию, Волгоград, Дагестан. Это отличная возможность отдохнуть и сменить обстановку», – рассказала генеральный директор турагентства «МЕГА Тур» Александра Бычкова.

Проживание

Альтернативой гостинице может стать хостел. Если отдыхать компанией или семьей, есть возможность снять комнату на нужное количество человек. Это поможет и на жилье сэкономить, и избавит от необходимости делить помещение с незнакомыми людьми. Впрочем, неочевидным плюсом хостелов как раз является возможность познакомиться и пообщаться с большим количеством людей из разных городов и стран.

Еще один вариант – аренда квартиры или дома.

Питание

В поездках по России турагенты советуют тем, кто стремится сэкономить, бронировать отели без питания.

«В России разница в ценах на отели с питанием и без достаточно существенная. Если человек не хочет тратить много, можно прибегнуть к такому варианту и питаться, например, едой, купленной в магазинах», – отметила Александра Бычкова.

Если вы едете за рубеж и питанию в отеле предпочитаете трапезы в кафе и ресторанах, старайтесь выбирать заведения «для местных». Раскрученные среди туристов точки общепита часто предлагают более высокие цены. И совершенно не значит, что вкус блюд будет им соответствовать.

Валюта

Менять деньги, если есть такая необходимость, рекомендуется заранее. На месте это может оказаться невыгодно или попросту рискованно. Если менять валюту «с рук», есть опасность нарваться на мошенников.

Культурная программа

Перед поездкой не поленитесь заранее запланировать, куда хотите пойти. Это не только сэкономит время в самом путешествии, но и поможет сберечь лишний рубль. Музеи часто предлагают акции и скидки в определенные дни. А в некоторых городах можно приобрести карточки туриста, дающие возможность прохода в большое количество культурных учреждений.

Сувениры

Успевшие многим набить оскомину магнитики и брелоки из дальних стран нередко съедают львиную долю бюджета, запланированного на отдых. Чтобы закупиться подарками для родных и близких с выгодой, постарайтесь избегать покупок в популярных туристических местах. Там цены зачастую сильно завышены. Хорошей альтернативой могут стать местные базары и блошиные рынки. И это тот случай, когда можно ненадолго окунуться в местный колорит и поучиться торговаться.

Интернет и мобильная связь

Не лишним будет заранее уточнить у своего сотового оператора условия тарифа и роуминга, чтобы не столкнуться с крупными счетами за разговоры по телефону и сообщения. Альтернативные варианты – купить местную сим-карту, выходить в Сеть только там, где есть бесплатный Wi-Fi, или вовсе устроить себе отдых не только от работы, но и от соцсетей.

Сезонность

Разумеется, при выборе направления для путешествия стоит обратить внимание на «горячие месяцы». Логично, что в это время поток путешественников увеличивается, и цены растут вместе с ним. Но это не значит, что ради экономии придется купаться в холодной воде и гулять по курортным улицам в куртке. Тут работает извечное правило «готовь сани летом, а телегу – зимой».

«Можно воспользоваться услугой раннего бронирования. Например, если вы хотите полететь в Турцию в июле и бронируете в марте, вероятнее всего, покупка путевки окажется выгоднее, чем если вы будете смотреть туры за две недели или за месяц», – посоветовала менеджер по продажам турагентства «Fun and Sun Нижний Новгород на Невзоровых» Елизавета Перцова.

А вот уповать на горящие туры собеседница «ФедералПресс» не рекомендует.

«Конечно, многие этим пользуются. Но это уже риск. Горящим называется тур, когда цены на него снижаются за несколько дней до вылета. Но может получиться так, что билетов на самолет и мест в хороших отелях не останется. К тому же, скидок на хорошие отели никто не ждет. Номера покупают сразу», – поделилась Елизавета Перцова.

Да и экономия на таких путевках может оказаться вовсе не такой существенной, как хотелось бы. По словам Елизаветы, цены снижаются на 10–15 %, поэтому даже горящие туры сейчас являются довольно дорогими. Стоит ли эта азартная игра свеч – решать самим путешественникам. Если ваша цель – отдохнуть с комфортом, турагенты советуют не испытывать удачу и озаботиться покупкой заранее.

Но вернемся к сезонности.

«Самые горячие месяцы – это июль и август. Если мы говорим про лето, то даже путевка на начало июня обойдется куда дешевле. В это время дети еще учатся в школе, сдают экзамены, поэтому поехать на отдых могут не все. Выгодные туры можно приобрести и в середине мая. Но стоит избегать праздничных дат», – отметила Александра Бычкова.

А вот если вы рассчитываете сэкономить, отправившись в отпуск в сентябре, то у нас для вас плохие новости.

«Раньше казалось, что в сентябре ехать выгодно. Опять же, дети идут в школы, поэтому туристов меньше. Но сейчас многие готовы отдыхать в это время. Если сравнивать с августом, цена снижается. Но незначительно. То же касается и январских праздников. Стоимость падает где-то начиная с 17 января, когда уже все отдохнули после праздников», – добавила эксперт.

Пакетные предложения

Мысль о том, что ради экономии можно отказаться от услуг турфирм и попытаться организовать отдых самостоятельно, является довольно соблазнительной. Но на деле все может оказаться с точностью до наоборот. Порой полноценные путевки с перелетом, проживанием и питанием от агентства выходят куда дешевле, чем одни только билеты на самолет. Дело в том, что туроператоры работают с отелями и авиакомпаниями на особых условиях. К тому же, существуют чартерные рейсы, организуемые специально для пакетных туров. Поэтому выгода от такого варианта часто перевешивает переплату за работу сотрудников туркомпаний.

Еще один важный нюанс – снижение рисков при возникновении внештатных ситуаций. Если путешественник организует отдых самостоятельно, ему придется справляться со всеми проблемами самому. В случае с турфирмой защищенности гораздо больше.

Итог