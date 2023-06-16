Как спланировать авиапутешествие с кошкой или собакой

Взять с собой на море любимого кота или верного пса – об этом задумываются многие. При этом путешествие на самолете, да еще за границу – дело хлопотное. Бывают случаи, когда хозяева бросают питомцев в аэропорту, потому что просто не подготовились к поездке.

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Кошачья жизнь бывает бесправна

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На улицах нередко можно встретить бездомных собак, и кошек также хватает. Не так давно к ним присоединилась еще одна пара: в Шереметьево хозяин улетел без своих питомцев. В соцсетях заметили, обнаружив бесхозных животных, сотрудник просто выпустил их из дверей аэропорта. Очевидно, что таких случаев немало, хотя чаще пишут об историях, которые заканчиваются хеппи-эндом.

Повезло кошке Марусе, которая одиноко сидела в переноске в зоне вылета Шереметьево – забыли или паспорт не выправили, а может, и мест не было? Неделю она провела у сотрудника камеры хранения, и даже получила новое имя Джесси, пока за ней не вернулся хозяин после отпуска.

Еще одно приключение кота, точнее кошки Лилу, благополучно закончилось в Екатеринбурге – опять помог персонал. Она должна была лететь с хозяйкой в Москву, однако для нее не приобрели специальную переноску. Как итог – хозяйка улетела, а животное редкой породы сфинкс было оставлено без присмотра в аэропорту Кольцово.

Никому не расскажет чихуа-хуа Пантелеймон, какой стресс он пережил, проведя без хозяев целый месяц в Таиланде. Владельцы по незнанию не оформили собаке документы на вывоз и улетели в Россию, оставив питомца в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке.

Прививки для кошки

Сборы четвероного друга начинают с поиска информации. При общих в целом правилах в разных странах могут быть свои нюансы. Не всем породам разрешают въезд. Бывают случаи обязательного карантина, и котю сразу не отдадут. Иногда при вывозе животного требуют уплату налога. Уточнить требования не лишне, даже если турист недавно побывал в стране, – все меняется.

Подготовить домашнего любимца для полета за рубеж помогает инструкция Россельхознадзора. Среди требований – чипирование по международным стандартам, прививки от бешенства и других заболеваний, тесты, санобработка. Для провоза кошки и собаки на территорию Турции, ОАЭ и ряда других государств, в частности, необходим тест на наличие титров антител к вирусу бешенства. Все услуги – платные.

На профильных сайтах посещение частных ветклиник и государственных учреждений советуют начинать минимум за месяц до вылета. За это время также оформляют паспорт животного на английском языке с указанием всех пройденных процедур, национальный ветеринарный сертификат или его экспортный вариант.

Плюс – обязательный ветконтроль на границе как при выезде из России, так и при въезде. Возвращение будет проще: имеющихся российских документов достаточно, если питомец не задержался за рубежом дольше 90 дней.

Кошка в самолете: что надо знать

У каждой авиакомпании свой подход к перевозке животных. Разные требования к размерам и конструкции переноски, общему весу контейнера, количеству их на борту, не все породы допускают на рейс. Заботливые хозяева заранее уточняют, отапливают ли багажный отсек, если крупный пес летит отдельно.

Авиакомпания Utair, например, разрешает брать в салон кошек и собак в мягкой переноске общим весом до 10 кг. На части рейсов возможно выкупить соседнее кресло для питомца в жесткой переноске – до 20 кг. Посадят не всех желающих – лимит 10 животных на рейс, из которых 8 – в экономклассе. А на багажный отсек ограничений нет. Перевозчик предлагает согласовать поездку в чате поддержки за двое суток.

При оформлении билета на сайте в дополнительных услугах указывают, что с пассажиром летит питомец в салоне. Когда билет приобретен у другого продавца, то оплату добавляют через сервис управления билетом. Если мест для животных больше нет, то будет отказ.

У «Аэрофлота» правила перевозки животных также подробно расписаны на сайте, однако без указания предельного количества на рейсе. В салон пускают с переноской до 8 кг, в багажном отделении – до 50 кг. Минимальный срок получения разрешения – 6 часов до вылета. Согласование возможно на сайте авиакомпании при бронировании билета, по телефону в контакт-центре или офисе продаж. Если квота на рейс уже исчерпана – котик не летит, в лучшем случае – сотрудник предложит альтернативный вариант.

Компания Turkish Airlines разрешает пассажирам взять с собой мохнатого компаньона, если вместе со всеми аксессуарами вес не превышает 8 кг. Все что больше – в багаж. В чатах туристы сообщают, что турецкая таможня иногда требует оплатить ее услуги при получении багажа, в котором прилетела собака.

Здесь также обязательно согласовывать возможность провоза животных. В пабликах советуют покупать билет в кассе вместе с бронью на питомца. При этом рекомендуют при смене времени вылета позвонить на горячую линию и уточнить, есть ли в он списках. Туристы напоминают, что в силу разных причин возможность того, что кошку или собаку не посадят в итоге на рейс, достаточно велика. Например, если есть антагонисты, то полетит первый в очереди. Тогда пассажир решает – перенести рейс или оставить питомца в аэропорту.

Билет на самолет для хвостатых

Билет на рейс для питомца стоит прилично. Например, на рейсе «Аэрофлота» в салоне – 3,2–4,3 тыс. руб. по России, а при международных перелетах – 75–120 евро. Все это за один беспосадочный рейс.

Для багажа другие расценки: например, до 32 кг – 3,35–5 тыс. руб. внутри страны и 100–200 евро – за рубеж. И чем больше вес и размеры контейнера, тем выше стоимость. Разброс цен связан с зонами, на которые компания разбила свои маршруты.

В частности, Utair за перевозку в салоне и багажом просит от 3 до 10,5 тыс. руб. на российских маршрутах и 3,5–13,5 тыс. руб. при вылете за границу. Цена зависит от веса переноски и времени оплаты. Даже к стоимости пассажирского места для четвероногого спутника есть дополнительная такса – 3 тыс. руб., или 50 долларов.

Компания Turkish Airlines для оплаты провоза кошек и собак на международных рейсах тоже установила цены в зависимости от веса и региона полета. Для переносок в салоне до 8 кг – это стоит 65–185 долларов. Для багажного отсека контейнер до 23 кг – 130–370 долларов. А максимальная сумма для особо крупных питомцев может достигать 550 долларов за один перелет.

На борту лайнера: правила

Беря в компаньоны питомца, турист лишает себя и части комфорта. Например, на рейсах «Аэрофлота» его не посадят у аварийных выходов, где обычно большое расстояние между креслами. Место будет у иллюминатора или среднее в центральном блоке. У других компаний не разрешают сидеть на первом ряду или сажают только в конец салона.

Нередко в полете хозяева берут кошку или собаку на руки, несмотря за существующие запреты. По принятым у большинства перевозчиков нормам, четвероногого друга нельзя доставать во время полета из переноски. Единственное послабление – взять контейнер на руки с согласия рядом сидящих пассажиров. Однако при взлете-посадке – его место только под стоящим впереди креслом. Да, еще бортпроводник принесет для спутника его ремень безопасности.