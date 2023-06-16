Пляжный зонт: выбираем аксессуар для отдыха

В жаркий летний день не стоит проводить много времени на солнце. Защититься от ярких лучей на пляже можно с помощью зонта. Однако его аренда стоит недешево. Если вы часто ездите на море, то пляжный зонт лучше купить. Какой же из них станет оптимальным выбором, прослужит не один год и не согнется под порывом ветра? Рассказываем в нашем материале.

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Как выбрать пляжный зонт: разбираемся в нюансах

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Сейчас в магазинах и на маркетплейсах представлен большой выбор складных пляжных зонтов. Чтобы не запутаться в разнообразии, нужно для начала понять, чем они могут отличаться друг от друга.

Количество спиц

Чем больше ребер жесткости у свода зонта, тем конструкция надежнее. Прямоугольный купол, как правило, оснащен четырьмя спицами, у круглого — их пять и больше. У бюджетных зонтов по восемь ребер жесткости, а у дорогих — больше 24.

Материал каркаса

Самым бюджетным вариантом является пластик, но он недолговечен, особенно под воздействием солнечных лучей. На втором месте — алюминий: он легкий, гораздо прочнее, но может не выдержать порывы сильного ветра. Лучший недорогой вариант — нержавеющая сталь, но такая конструкция будет больше весить.

Воздушный клапан

Чем больше по площади пляжный зонт, тем больше необходимость снизить ветровую нагрузку. Если купол менее 2 кв. м, то особой необходимости в клапане нет, но в жаркий день дополнительная циркуляция воздуха будет не лишней.

Наклонный механизм

Эта опция позволяет поворачивать и наклонять свод зонта, не меняя положение всего каркаса. Таким образом пятно тени можно создать в любом необходимом месте и разместить купол против ветра, чтобы его не вывернуло.

Максимальная высота стойки

Стойка пляжного зонта, как правило, состоит из двух частей, чем выше они будут, тем лучше. Это позволит глубже закопать конструкцию в мягкий грунт типа песка, чтобы она была устойчивее.

Материал купола

Для лучшей защиты от солнца лучше выбирать зонты с нейлоновым куполом: этот материал обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и защиту от УФ-лучей. Более дешевой альтернативой будет полиэстер, но он уступает по всем параметрам. От внезапной непогоды лучше всего защитит материал Oxford плотностью 300 DEN и выше. Ткань обычных пляжных зонтов — 240 DEN.

Цвет купола

Чем темнее материал, тем лучше он блокирует ультрафиолет. Поэтому, если вы хотите использовать зонт для рассеивания света, но все же загореть под ним, выбирайте светлые варианты. А если необходима хорошая защита от солнечных лучей, то стоит рассмотреть модели темных насыщенных оттенков. Существуют даже зонты со специальным УФ-фильтром, но найти их на рынке не так просто.

Изучаем отзывы: какой пляжный зонт лучше купить

При выборе пляжного зонта нужно сначала изучить отзывы реальных покупателей, а не рекламные буклеты. На что стоит обратить внимание:

Перед тем как выбрать пляжный зонт от солнца, нужно понять, куда вы будете с них ходить. Если в этом месте твердый грунт, то нужно выбирать модели с подставкой, которая наполняется песком или водой. Ее можно докупить потом, но лучше, если она будет в комплекте. Тогда диаметр отверстия в ней точно подойдет под диаметр стойки.

Материал фиксатора у пляжного зонта с наклоном очень важен. И пластик — плохое решение. Если стойка сделана из нержавеющего металла, фиксатор должен быть таким же. Пластмассовый зажим может сломаться при сильном порыве ветра, а отремонтировать пляжный зонт или купить подходящие запчасти довольно сложно.

Хорошо, когда в комплект входят удобный чехол для переноски, коврики в цвет, подставка.

Пляжный зонт должен защищать не только от солнца, но и от дождя. Погода переменчива, и внезапный ливень может не только намочить людей, но и испортить еду для пикника. Хорошо натянутая ткань не будет пропускать воду, но, если где-то есть провисы или повреждения — жидкость просочится. Поэтому во время покупки нужно раскрыть купол и оценить его надежность.