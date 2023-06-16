5 вещей, которые займут место в чемодане, но не понадобятся в отпуске

5 вещей, которые займут место в чемодане, но так и не понадобятся в отпуске
В то время как одни туристы отправляются в путешествие на полгода с одним рюкзаком, другие не могут уместить в чемодан все вещи для недельной поездки.
Некоторым путешественникам свойственно брать с собой на отдых огромный багаж, но при этом они не пользуются и 50% всего содержимого.
Подробнее о вещах, которые точно не пригодятся вам в поездке – в материале "Рамблера".
Лишняя пара обуви
Как правило, на отдыхе мы надеваем всего две пары обуви – легкую в солнечные дни и что-то более теплое, если вдруг похолодало. Другие туфли и кроссовки остаются лежать мертвым грузом и к тому же сильно утяжеляют чемодан. Если вы уже несколько отпусков подряд понапрасну возите с собой несколько лишних пар обуви – в следующий раз задумайтесь, действительно ли они вам нужны.
Пароотпариватель
Даже в самом небольшом отеле вы наверняка сможете найти утюг или пароотпариватель. Как правило, такие вещи предоставляют бесплатно по запросу. Если хотите перестраховаться, постарайтесь взять с собой вещи из тканей, которые не мнутся и сложить всю одежду в чемодан таким образом, чтобы на ней точно не появились лишние складки.
Громоздкая аптечка
Взять с собой на отдых аптечку – хорошая идея, однако к этому вопросу следует подходить рационально. Возьмите только те лекарства, которые действительно вам могут понадобиться: например, обезболивающее, таблетки от аллергии, препарат от простуды и антисептик.
Фотоаппарат
Профессиональный фотоаппарат занимает много места в багаже, стоит недешево и, как правило, весьма тяжелый. В лучшем случае весь отпуск вам придется нервничать из-за того, что вы путешествуете не налегке, а с громоздкой техникой. В худшем –фотоаппарат могут украсть, а вы потеряете крупную сумму денег и свои воспоминания впридачу.
Ноутбук
Ноутбук не стоит брать с собой в отпуск по тем же причинам, что и фотоаппарат. Объемная дорогостоящая техника лишь создаст для вас хлопоты, но шанс, что вы воспользуетесь ей –минимальный. В конце концов, вы же едете отдыхать не для того, чтобы проводить часы у экрана гаджета?