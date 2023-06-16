5 вещей, которые займут место в чемодане, но не понадобятся в отпуске

В то время как одни туристы отправляются в путешествие на полгода с одним рюкзаком, другие не могут уместить в чемодан все вещи для недельной поездки.

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Некоторым путешественникам свойственно брать с собой на отдых огромный багаж, но при этом они не пользуются и 50% всего содержимого.

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Подробнее о вещах, которые точно не пригодятся вам в поездке – в материале "Рамблера".

Лишняя пара обуви

Как правило, на отдыхе мы надеваем всего две пары обуви – легкую в солнечные дни и что-то более теплое, если вдруг похолодало. Другие туфли и кроссовки остаются лежать мертвым грузом и к тому же сильно утяжеляют чемодан. Если вы уже несколько отпусков подряд понапрасну возите с собой несколько лишних пар обуви – в следующий раз задумайтесь, действительно ли они вам нужны.

Пароотпариватель

Даже в самом небольшом отеле вы наверняка сможете найти утюг или пароотпариватель. Как правило, такие вещи предоставляют бесплатно по запросу. Если хотите перестраховаться, постарайтесь взять с собой вещи из тканей, которые не мнутся и сложить всю одежду в чемодан таким образом, чтобы на ней точно не появились лишние складки.

Громоздкая аптечка

Взять с собой на отдых аптечку – хорошая идея, однако к этому вопросу следует подходить рационально. Возьмите только те лекарства, которые действительно вам могут понадобиться: например, обезболивающее, таблетки от аллергии, препарат от простуды и антисептик.

Фотоаппарат

Профессиональный фотоаппарат занимает много места в багаже, стоит недешево и, как правило, весьма тяжелый. В лучшем случае весь отпуск вам придется нервничать из-за того, что вы путешествуете не налегке, а с громоздкой техникой. В худшем –фотоаппарат могут украсть, а вы потеряете крупную сумму денег и свои воспоминания впридачу.

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