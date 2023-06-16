Ошибки, которые туристы совершают за шведским столом

Во время отдыха на различных курортах туристам предлагается система питания «шведский стол», где отдыхающие могут выбрать блюда на свое усмотрение, а также при необходимости взять добавку, пишет «Дача».

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Отмечается, что многие российские туристы совершают ряд ошибок, которые, в свою очередь, могут создать некоторые неудобства.

Так, например, некоторые отдыхающие выбирают самую большую тарелку и переполняют ее различной едой, не обращая внимания на размер порций. В итоге большая часть еды остается несъеденной.

Еще одной частой ошибкой является долгое время выбора блюд, что может задерживать очередь и вызывать раздражение у других отдыхающих.