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Ошибки, которые туристы совершают за шведским столом во время отдыха

Во время отдыха на различных курортах туристам предлагается система питания «шведский стол», где отдыхающие могут выбрать блюда на свое усмотрение, а также при необходимости взять добавку, пишет «Дача».

Ошибки, которые туристы совершают за шведским столом
© runews24.ru

Отмечается, что многие российские туристы совершают ряд ошибок, которые, в свою очередь, могут создать некоторые неудобства.

Так, например, некоторые отдыхающие выбирают самую большую тарелку и переполняют ее различной едой, не обращая внимания на размер порций. В итоге большая часть еды остается несъеденной.

Еще одной частой ошибкой является долгое время выбора блюд, что может задерживать очередь и вызывать раздражение у других отдыхающих.

Кроме того, некоторые путешественники берут добавку, используя при этом свою тарелку, из которой они уже если, что является нарушением санитарных норм. При необходимости взять добавку гостям рекомендуется использовать новую чистую посуду.

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