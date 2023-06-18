Что можно взять на борт самолета, кроме ручной клади

Ручная кладь — это вещи, который пассажир не сдает в багажный отсек, а берет с собой на борт. Как правило, ее вес должен составлять не более 5-10 килограмм. Например, это может быть небольшой чемодан, подходящий по габаритам, установленным конкретной авиакомпанией.

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Что еще можно брать с собой на борт сверх ручной клади без доплаты? Рассказываем в материале "Рамблера".

Перечень вещей, которые можно провозить на борту, прописан в пункте 135 приказа Минтранса №82"Об утверждении Федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей".

Дамская сумочка, рюкзак или портфель

Помимо ручной клади, разрешено провозить в салоне воздушного судна дамскую сумочку, портфель или рюкзак с вещами. Однако их допустимые размеры определяет перевозчик, то есть авиакомпания, чьим рейсом вы летите. Также имейте ввиду, что ноутбуки и другую технику, например, фотоаппарат или видеокамеру, нужно упаковывать в ручную кладь.

Верхняя одежда

Куртка, пальто, тренч, — все это можно взять с собой на борт, если вы вдруг сомневались.

Костюм в портпледе

Портплед — это чехол для одежды. Если вам надо перевезти и не помять какую-либо одежду для мероприятия, на которое летите, например, костюм или платье, за это не придется доплачивать.

Букет цветов

Если вам перед вылетом подарили цветы, их тоже можно взять с собой в самолет. Если это, конечно, не миллион алых роз.

Товары из дьюти-фри

Все купленные в магазинах дюти-фри в аэропорту товары можно проносить на борт, но они должны быть упакованы в запечатанный пластиковый пакет.

Костыли и трости

Помимо костылей и трости, можно не сдавать в багажное отделение ходунки, роллаторы, складное кресло-коляску, которые имеют габариты, позволяющие безопасно разместить их в салоне.

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