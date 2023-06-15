Врач рассказала, что обязательно нужно делать во время авиаперелета

Люди с заболеваниями сердца часто спрашивают, можно ли им летать на самолете. Особенно этот вопрос актуален в сезон отпусков. Какие могут быть риски и как их минимизировать, готовясь к авиаперелету, рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

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"Наибольшего внимания требуют: ишемическая болезнь сердца (ИБС), аритмии (чаще всего фибрилляция предсердий), сердечная недостаточность и легочная гипертензия. Именно эти состояния могут усугубляться во время полета или даже приводить к жизнеугрожающим ситуациям. Также заслуживают внимания пациенты, недавно перенесшие операцию на сердце, и те, у кого стоит электрокардиостимулятор, кардиовертер-дефибриллятор", - предупреждает доктор Бокерия в своем Telegram-канале.

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Чего стоит опасаться?

"Для большинства людей с сердечными заболеваниями авиаперелеты не представляют серьезного риска. Но есть некоторые аспекты полета, которые могут быть проблематичными - это ограниченное пространство, пониженная концентрации кислорода, обезвоживание, снижение атмосферного давления, повышенная нервозность", - пояснила Бокерия.

1. В ограниченном пространстве в самолете мы скованы в движениях и вынуждены сидеть много часов подряд.

"При этом длительная иммобилизация приводит к образованию тромбов в глубоких венах ног. Эти тромбы могут оторваться, когда человек начинает двигаться, вызывая тромбоэмболию легочной артерии. Последняя является жизнеугрожающим состоянием", - предупреждает кардиолог.

Что делать?

Профилактика простая: во время полета необходимо периодически вставать и ходить по салону, когда это разрешено; если же ходить запрещено, хотя бы выполняйте простые движения стопами, напрягайте икроножные мышцы, чтобы стимулировать кровоток.

"При длительных перелетах (более 4-х часов) лучше все же вставать, так как тромбы могут образовываться и в венах бедра и паха. Находясь в сидячем положении, сложно простимулировать кровоток в этих зонах. Также очень помогает компрессионный трикотаж", - советует врач.

2. Людям с недостаточностью коронарного и мозгового кровообращения необходимо удостовериться, что авиаперевозчик сможет предоставить на борту кислород.

"На большой высоте напряжение кислорода в крови снижается (проще говоря, меньше кислорода поступает к органам), и при наличии препятствия на пути кровотока, как при ИБС и других атеросклеротических поражениях, ишемия усугубляется", - поясняет Бокерия.

Кроме того, обезвоживание, которое возникает на высоте, приводит к сгущению крови, артериальным тромбозам. Это может спровоцировать сердечный приступ, транзиторную ишемическую атаку, острую ишемию кишечника, ног.

Что делать?

"Важно в этом случае обеспечить разжижение крови соответствующими препаратами ", - рекомендует кардиолог.