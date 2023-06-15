Эксперт пояснила, чем может помочь страховка путешествия по России

К приобретению страхового полиса на время зарубежной поездки все привыкли - его наличие необходимо для получения визы.

© Российская газета

Любители активного отдыха - горнолыжники, дайверы, парашютисты и прочие экстремалы, - приобретают особые страховки, которые покрывают не только медицинскую помощь, но и - при необходимости - эвакуацию в Россию. Но сейчас многие проводят отпуск внутри страны, где приобретать подобную страховку никто не заставляет.

Видео дня

Тем не менее, по данным "Росгосстраха", в этом году к началу июня продано на 5% больше полисов для путешественников, чем за лето прошлого года. Чем может помочь такая "внутренняя" страховка, ведь полис обязательного медицинского страхования (ОМС) действует на всей территории страны, и без медицинской помощи, если что-то произойдет, человек в любом случае не останется? На этот вопрос "Российской газете" ответила замдиректора департамента страховой компании Ольга Купцова.

"Полис ОМС предоставляет право лишь на получение бесплатной медицинской помощи. Тогда как по полису страхования путешественника по России предоставляется как медицинская помощь, так и большой перечень других необходимых в экстренной ситуации услуг", - пояснила Ольга Купцова.

Где может помочь страховка?

1. Простой пример: человек во время отпуска далеко от дома заболел или получил травму, попал в больницу. Если он застрахован, ему оплатят проезд после лечения к месту проживания, компенсируют расходы на возвращение домой его несовершеннолетних детей, оставшихся без присмотра.

Страховщик может взять на себя расходы на визит родственника в случае, если время пребывания пациента в стационаре составит больше десяти дней. После выписки из больницы, на время ожидания отъезда в родной город, клиенту также будет предоставлен номер в гостинице за счет страховой организации.

2. Вторая возможность: страховка для путешественников позволяет включить в покрытие такой риск, как гражданская ответственность перед третьими лицами. То есть, если застрахованный причиняет вред здоровью и (или) имуществу других людей - расходы по компенсации ущерба в пределах определенного лимита также лягут на страховую компанию.

"Приведу еще один пример: ребенок случайно повредил имущество отеля, разбил мячом стекло или, катаясь на самокате, серьезно поцарапал автомобиль. Или сбил пешехода, который при падении сломал руку. При наличии полиса с включенной гражданской ответственностью родителям не придется разбираться, а то и судиться с пострадавшими. Оплачивать ущерб будет страховщик", - пояснила эксперт.

3. Третий момент: у клиентов довольно популярна такая опция как страхование отмены поездки и задержки (или отмены) рейса.

"Если, к примеру, пришлось отказаться от отпуска по непредвиденным обстоятельствам (например, путешественник попал в ДТП по пути в аэропорт, внезапно заболел сам или его близкий родственник) - страховщик может возместить расходы, которые были понесены на оплату путешествия", - отметила Ольга Купцова.