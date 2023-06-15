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Стюардесса назвала способ обезопасить себя в отеле с помощью мочалки

Стюардесса американских авиалиний Delta Air Lines посоветовала туристам использовать мочалку-перчатку, чтобы плотно закрыть дверь в номере отеля перед сном. Способы обезопасить себя она назвала в ролике в TikTok, на что обратило внимание издание The Mirror.

Стюардесса назвала способ обезопасить себя в отеле с помощью мочалки
© Лента.ру

По словам бортпроводницы по имени Сиси, мочалку следует вставить в дверной проем, после чего закрыть замок. Также следует проверить, не остался ли открытым глазок — с его помощью злоумышленники могут увидеть, что происходит внутри номера. При необходимости можно приклеить над глазком салфетку, рекомендовала стюардесса.

Кроме того, Сиси посоветовала использовать сигнальный стопор для двери, который поместится в любой багаж. Даже если кому-то удастся открыть дверь, находящийся в номере человек проснется от звука сирены.

Ранее другая стюардесса назвала подписчикам способы обезопасить себя от нападения воров и других правонарушителей в отелях, заявив, что никогда не заезжает в номер без проверки шкафов и кроватей. На кадрах видно, как после заселения в номер бортпроводница открывает дверцы шкафа, заглядывает под кровать и ощупывает ее поверхность, чтобы проверить, не прячется ли там кто-то посторонний.

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