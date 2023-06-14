Собираем туристический рюкзак: полезный чек-лист перед походом

Не зря говорят, что лето – это маленькая жизнь: длительные прогулки, пикники на свежем воздухе и семейные путешествия происходят именно в это время года.

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Часто нам кажется, что лето проходит уж слишком быстро, но в наших силах сделать так, чтобы оно стало незабываемым.

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Один из проверенных способов, который поможет сменить обстановку, «разгрузить» голову и вернуться домой отдохнувшим – это поход!

Маленькое или большое путешествие – не так важно. Главное – сложить в рюкзак все необходимое, но при этом не положить лишнего. Вам в помощь – чек-лист от «Всёгазина», название которого говорит само за себя: здесь есть все для всех, а товары в ассортимент отбирали лично Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Итак:

Газовая горелка с пьезоподжигом и газоподжигателем – одна из самых нужных вещей в походе! Не нужно возиться со спичками и зажигалками, эта горелка – все, что нужно, чтобы быстро приготовить еду в походных условиях. Пьезоподжиг обеспечивает надежный и быстрый запуск горелки – словом, система очень удобная и в туризме незаменимая.

Фонарь-трансформер с 8-ю режимами – компактный, прочный и надежный светильник. Без него в походе никак: фонарь поможет осветить маршрут в темное время суток, быстро найти нужные вещи в рюкзаке и осветить окружающую обстановку. Также отличный и поистине универсальный вариант – налобный фонарь с фокусировкой: пригодится не только в походах, но также в спелеологии, на рыбалке, в альпинизме.

Одна из важнейших вещей, которая должна быть в рюкзаке – многофункциональный перочинный нож с 9-ю функциями. Открывашка, отвертка, пинцет и многое другое – все сочетает в себе одна модель; еще хороший вариант – туристический складной нож из нержавеющей стали – прочный и компактный.

Как быстро приготовить еду на свежем воздухе? Наилучший вариант – на портативной газовой плитке: она довольно легкая, при этом очень мощная и работает на регулируемой мощности. Вкусный обед для всей семьи за считаные минуты – в полевых условиях!

К набору туристической посуды не забудьте прихватить термос из нержавеющей стали: герметичный, прочный и удобный, он прекрасно сохраняет как горячие, так и холодные напитки.