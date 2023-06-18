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4 хитрых способа сэкономить в путешествии, чтоб не вернуться с пустым кошельком

Долгожданный отпуск нередко создает дыру в бюджете, даже если вы откладывали на него в течение долгих месяцев. Порой возникают непредвиденные траты, а иногда мы попросту поддаемся соблазнам – например, ежедневно ужинаем в дорогих ресторанах, оправдываясь фразой "я в отпуске", скупаем ненужные сувениры или одежду.

4 хитрых способа сэкономить в путешествии
© Unsplash

Но нет ничего хуже, чем по возвращении с отдыха разбираться с накопившимися долгами. Чтобы этого не произошло, важно знать о нескольких правилах экономии, которые помогут сберечь бюджет.

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Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Избегайте праздничных дат

Не только в стране, из которой вылетаете, но и в той, куда отправляетесь. К примеру, жилье в Рио-де-Жанейро или в Венеции во время карнавала будет стоить в разы дороже, чем если бы вы посетили эти города в обычные будни. Кроме того, изучите информацию о крупных фестивалях: если один из них будет проходить в небольшом городе, вы можете попросту не найти жилье.

Выясните, как выгоднее платить

В некоторых странах расплачиваться картой невыгодно, поэтому стоит привезти с собой наличные. А где-то, наоборот, вы можете существенно сэкономить, оплачивая покупки картой. Не ленитесь изучить эту информацию – порой она может существенно сократить ваши расходы.

Общайтесь с местными

Не стесняйтесь обращаться за советом к местным жителям – они точно знают, где лучше покупать сувениры, где поужинать, а где встретить закат вдали от толп туристов. Во многих странах местные с радостью помогут вам и сдадут все явки-пароли, а вы, в свою очередь, существенно сэкономите.

Местные наверняка посоветуют вам те локации, которые посещают сами, и это отличная возможность взглянуть на страну под другим, нетуристическим углом.

5 действенных способов сэкономить на отдыхе в Турции

Путешествуйте в несезон

Попробовав однажды путешествие в несезон, возможно, вам больше никогда не захочется отдыхать в пиковые даты. Во-первых, в свободные от туристов даты цены падают в несколько раз – и на отели, и на развлечения, и на еду. Во-вторых, это идеальная возможность отдохнуть в уединении, не раздражаясь из-за толп туристов и не проводя половину отпуска в очередях.

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