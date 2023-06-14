В отдых с головой: как не надорваться, уходя в отпуск

А вы замечали, что нас везде учат работать, начиная практически с самого детского сада, и почти никто не говорит, как перестроиться на отдых, как к нему подготовиться, чтобы мы действительно отдохнули?

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Если вспомнить школу, то перед каникулами обычно нет новых тем, сдаются письменные работы, идёт повторение пройденного, да и домашки не очень-то много задают. Это в том числе потому, что детей готовят к каникулам, рассказала в подкасте "Наука запросто" старший преподаватель кафедры практической психологии ОмГПУ Ольга Втюрина.

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То же самое надо переносить на работу. Даже к отдыху надо готовиться. Примерно за две недели нужно распределить время так, чтобы после рабочего дня не оставалось срочных нерешённых задач, не хватать новые проекты. Последний день лучше посвятить текущей работе. В отпуск надо уйти свежим и с пустой головой, - отметила эксперт.

Конечно, так получается не всегда, бывает, что-то всплывает в последний момент. Поэтому имеет смысл договориться с коллегами что-то перераспределить, что-то делегировать, а что-то можно решить и после отпуска. Кроме того, накануне не стоит нагружаться и домашними делами.

Как ещё настроиться на отпуск? Попланировать его, приятно предвкушая. А с наступлением долгожданного отдыха - выключить рабочие каналы связи хотя бы на первые два дня. И заранее договориться, что все звонки по работе - только в случае крайней необходимости.

Так, 74 % омичей отвлекаются на рабочие дела во время отпуска, из них 40 % - особенно часто, говорят результаты опроса SuperJob. С другой стороны, лишь 5 % принципиально обрубает деловые контакты на время отпуска, чтобы отдохнуть.

Тех, кого часто отрывают от отпуска по рабочим опросам, больше среди менеджеров по продажам, главных бухгалтеров и экономистов. Принципиально не работает во время отпуска каждый десятый разработчик и 5 % юристов.

Сколько нужно времени, чтобы успеть отдохнуть

У каждого свои особенности и потребности в отдыхе. По словам Втюриной, если человек сам по себе активный, то ему и недели может быть достаточно, чтобы восстановить ресурсы. Он приедет на пляж и через три дня уже захочет двигаться. А кому-то и месяца мало: человек более инертный, и для восстановления ему нужно больше времени. Иначе говоря, чем активнее человек, тем быстрее он может восстановить ресурсы.

Обычно рекомендуется менять тип деятельности. Но почему-то все думают, что здесь - про работу, а здесь - про отдых. Если человек неделю работает физически, то перекопка пяти соток на даче для него не отдых. Для него сменой будет полежать, сходить в музей. А если это офисный сотрудник, который неделю просидел в кресле, то ему как раз не помешали бы эти пять соток. Голова отдохнет, пока есть физическая активность, - провела аналогии Втюрина.

То есть если рассматривать с физиологической точки зрения, то, что работало неделю, должно отдыхать, а то, что отдыхало, должно поработать. На собственном примере эксперт пояснила, что, будучи занятой в профессии, где очень много общения, она, скорее всего, откажется от большого мероприятия в выходные, выбрав уехать на дачу, потому что для неё это будет сменой деятельности и восстановлением ресурсов.

Также она припомнила случай из практики. Муж и жена разные по характеру, но предпочитают проводить отпуск вместе. Поэтому договорились чередовать тип отдыха - то горы, то пляж.

Как понять, что уже "не вывозишь"

Организм может подавать разные сигналы, что уже пора бы и отдохнуть. Например, если вас стало легко отвлечь от основного дела. Есть и более явные симптомы - боль в мышцах шеи, спины, скованность в движениях, головная боль. Среди психологических симптомов - ощущение усталости, ощущение, что ничего не хочется, забывчивость.

Если вы не помните, что делали за день или как ехали на работу, - это переутомление бьёт в колокол.

Режим трудового дня тоже не зря придуман. Переработки - зло, а обеденный перерыв - святое. Даже если горит отчёт, это то время, когда надо отвлечься от основной трудовой деятельности, настаивает специалист. Хотя бы просто посмотреть в окно.