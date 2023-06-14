Как избежать дополнительных расходов в отпуске

С наступлением лета многие люди ждут возможности отправиться в отпуск, чтобы отдохнуть и зарядиться эмоциями на долгое время. Однако не всегда наш бюджет может позволить нам дорогие туры и услуги. В этой связи эксперты делятся полезными советами о том, как провести отпуск бюджетно и при этом получить максимум удовольствия.

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На фоне традиционного летнего подорожания стоимости путевок и услуг, эксперты рекомендуют обратить внимание на внутренний туризм, который пользуется все большей популярностью в настоящее время.

При выборе путевок эксперты советуют обращаться к туроператорам, так как это может помочь сэкономить на транспортных расходах и получить скидки на горящие предложения. Однако существует и другая точка зрения, согласно которой самостоятельный поиск и приобретение туров являются более выгодным вариантом. Это мнение разделяет PR-менеджер сервиса онлайн-бронирования Валерия Дудинова, которая советует искать билеты на самолет непосредственно на сайтах авиакомпаний, а жилье — через агрегаторы онлайн-бронирования.

Опытные туристы рекомендуют проводить дополнительные исследования и проверять соседние точки маршрута перед путешествием. Бывает, что перелет в другой город или стоимость такси до места назначения значительно дешевле, чем прямой рейс.

Если вы путешествуете большой компанией, то аренда автодома может стать отличным вариантом для экономии на проживании и питании.

Чтобы сэкономить на питании, рекомендуется выбирать варианты с полупансионом или “все включено”, вместо посещения кафе и ресторанов, где цены значительно выше.

Для передвижения по городу лучше использовать общественный транспорт, а также рассмотреть возможность аренды велосипедов и самокатов.