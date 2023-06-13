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Лайфхаки, которые сделают путешествие комфортным и интересным

Чтобы путешествие оставило самые позитивные впечатления, можно взять на вооружение «профессиональные» хитрости опытных туристов. Такие лайфхаки перечислил тревел-блогер Джон Миксис.

Лайфхаки, которые сделают путешествие комфортным и интересным
© Слово и Дело

Он рекомендует относиться к каждому путешествию как к отдыху и делать то, чего хочется в данный момент. После приезда на новое место не стоит сразу планировать массу активностей, лучше отдохнуть после дороги и набраться сил.

Миксис считает, что гулять по городу нужно ранним утром, когда он просыпается, для этого лучше лечь спать пораньше. В каждой поездке он советует погружаться как можно глубже в местную жизнь.

«Попробуйте местную кухню, пообщайтесь с местными жителями, поучаствуйте в культурных мероприятиях», – цитирует Миксиса издание «Профиль».

Блогер называет отличным способом знакомства с другой страной прогулку по рынку. Также нелишним будет выучить несколько слов на местном языке, чтобы расположить к себе жителей.

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