Как сэкономить на отдыхе в 2023 году
Цены на летний отдых увеличиваются. В 2023 году цены могут вырасти еще на треть. издание "Новые известия" дали советы, как сэкономить на отдыхе.
Эксперты Ольга Санаева считает, что купить готовую путевку - выгоднее, особенно - если бронировать отдых заранее.
Другой специалист Валерия Дудинова уверена, что самостоятельное путешествие будет всегда дешевле.
"Можно проверить цену билета до ближайших к конечному пункту назначения аэропортов. Иногда перелёт до соседнего города стоит значительно дешевле даже с учётом поездки на такси до конечной точки", - советует она.
Глава компании "Мой Автопрокат" Дмитрий Матвеев вообще предлагает взять в аренду автодом - для семьи и компании друзей это будет самый выгодный вариант.