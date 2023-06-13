Как сэкономить на отдыхе в 2023 году

Цены на летний отдых увеличиваются. В 2023 году цены могут вырасти еще на треть. издание "Новые известия" дали советы, как сэкономить на отдыхе.

© unsplash.com

Эксперты Ольга Санаева считает, что купить готовую путевку - выгоднее, особенно - если бронировать отдых заранее.

Другой специалист Валерия Дудинова уверена, что самостоятельное путешествие будет всегда дешевле.

"Можно проверить цену билета до ближайших к конечному пункту назначения аэропортов. Иногда перелёт до соседнего города стоит значительно дешевле даже с учётом поездки на такси до конечной точки", - советует она.