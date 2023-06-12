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Что взять с собой на море

В сезон отпусков многие россияне хотят отправиться в путешествие и отдохнуть на море. Однако зачастую такие поездки подразумевают тщательную подготовку к ним и сбор большого количество различных вещей. Упаковывая чемоданы, не стоит забывать и о медикаментах.

Что взять с собой на море
© unsplash.com

URA.RU приводит список того, что стоит взять с собой на отдых.

Прежде всего, в отпуск нужно взять документы. Также рекомендуется сфотографировать их или сделать ксерокопии, если оригиналы вдруг потеряются.

Ura.Ru

На пляж или в бассейн женщина может взять парео или сарафан. Их можно надеть поверх купальника. Также можно прихватить маникюрный набор. Однако с пилочками или ножницами в самолет не пустят, поэтому их нужно отдавать в багаж. Пригодятся и различные средства для критических дней.

Мужчина может взять на отдых бритву и пену для бритья. Также можно захватить с собой поясную сумку. В нее будет удобно положить, ключи, телефон или документы.

Семьям с детьми лучше взять с собой любимую игрушку ребенка, чтобы его было легче успокоить. Также следует прихватить подгузники и непромокаемую простынь или пеленку для долгих поездок. Обязательно нужно брать детское питание и бутылочку для вскармливания. Не стоит забывать и про детский крем. Понадобятся увлажняющий, противовоспалительный и солнцезащитный. Конечно же, ребенку понадобятся надувной круг или нарукавники для купания.

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