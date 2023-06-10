Эксперт РАН рассказал, как избежать нападения акулы

Эксперт РАН Сапожников рассказал, как избежать нападения акулы
Россиянам следует соблюдать все меры предосторожности во время плавания в районах, где обитают акулы. Об этом заявил научный сотрудник РАН Филипп Сапожников. Он рассказал, как не стать жертвой хищника.
Эксперт утверждает, что отдыхающим у моря крайне не рекомендуется заплывать далеко от берега в районах, где могут обитать акулы. Также следует избегать канализационных стоков или воды у свалок пищевых отходов, так как запах крови может привлечь акул, сообщает РБК.
Научный сотрудник РАН отметил, что во время плавания на лодке также не следует подкармливать акул рыбьими потрохами. Это может сделать их более агрессивными. В случае нападения эксперт советует ударить акулу в кончик морды, чтобы дезориентировать ее.