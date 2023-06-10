Эксперт РАН рассказал, как избежать нападения акулы

Россиянам следует соблюдать все меры предосторожности во время плавания в районах, где обитают акулы. Об этом заявил научный сотрудник РАН Филипп Сапожников. Он рассказал, как не стать жертвой хищника.

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Эксперт утверждает, что отдыхающим у моря крайне не рекомендуется заплывать далеко от берега в районах, где могут обитать акулы. Также следует избегать канализационных стоков или воды у свалок пищевых отходов, так как запах крови может привлечь акул, сообщает РБК.