Россиянин рассказал, почему донер будет лучше завтрака в отеле Турции

Турист из России, останавливавшийся в трех отелях Стамбула, рассказал в своем Дзен-блоге, чем плохи включенные в стоимость завтраки в гостиницах и чем их выгоднее заменить.

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По словам блогера, в каждом отеле был одинаковый набор продуктов: соевая колбаса, сыр, огурцы, помидоры, оливки, вареные яйца, сок, растворимый кофе и чай, а также шоколадная паста и джем. После такого завтрака турист голодным не останется, но довольным не станет, так как еда будет отдавать тяжестью в желудке.

Вместо включенного в стоимость завтрака в недорогом отеле блогер предлагает съесть что-нибудь из уличной еды – экмек или донер. Такая еда будет вкуснее, полезнее и питательнее.