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Ловим кайдзен: туризм на соседней улице

Кайдзен - восточное искусство маленьких шагов на пути к лучшей жизни. Не стоит пытаться взять большую цель с наскока, так можно перегореть и потерять мотивацию. Лучше идти к ней небольшими шагами, но делать их каждый день. Какие полезные ритуалы и привычки стоит сделать частью своей повседневности - рассказываем в рубрике "Омск Здесь".

Ловим кайдзен: туризм на соседней улице
© ОмскЗдесь

Отправляясь в другие города и страны, туристы тратят время и деньги на экскурсии в поисках новых впечатлений и знаний. Однако захватывающие истории и интересные предания можно почерпнуть даже на соседней улице. Сегодняшняя полезная привычка - ходить на экскурсии по городу, в котором живёшь.

Городская экскурсия - это последовательный рассказ о городе, основанный на показе достопримечательностей, наиболее аттрактивных памятников истории и культуры. Теоретик экскурсионного метода в преподавании истории Иван Гревс рассматривал город как живой организм со своей судьбой, которая складывается из биографий, поступков людей, их культурного наследия. Образ города предстаёт в двух измерениях: "мир природы" (климат, ландшафт, флора и фауна, естественные ресурсы) и "мир человека" (антропология и этнография). Городские экскурсии можно проводить по обоим этим мирам, открывая что-то новое даже коренным жителям города.

Так чем же привлекателен туризм на соседней улице?

- Мне нравятся городские экскурсии за их живость. Хочется узнать что-то новое, но не в музейной обстановке, а в живой беседе, - говорит омичка Елена, регулярно посещающая городские экскурсии. - Это одновременно и прогулка, и интересный урок краеведения, и открытие новых мест. Город постоянно меняется и открывается с новых сторон.

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