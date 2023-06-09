Ихтиолог рассказал, можно ли спастись при нападении акулы

В свете недавнего нападения акулы-людоеда в Египте ихтиолог Сергей Леонтьев рассказал, что делать при нападении акулы и есть ли вообще шанс спастись, если хищник заинтересовался вами.

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— Те акулы, которые нападают на человека, как правило, весят 100 и более килограммов. Эта рыба последние несколько миллионов лет живет в океане и прекрасно к нему приспособлена. Она, скорее всего, убьет купальщика, — рассказал ихтиолог.

Обезопасить себя можно, только старательно избегая воды во время агрессивного поведения акул. О последнем всегда заранее предупреждают специальные службы. Соответствующие объявления в таких ситуациях можно будет увидеть на любом пляже и услышать по радио, передает Пятый канал.

8 июня тигровая акула напала на молодого человека и его девушку, пока отец парня отдыхал на берегу пляжа Dream Beach. По словам очевидцев, она молниеносно растерзала его недалеко от побережья.

Вскоре после этого акула-убийца была поймана. Погибшим после нападения акулы в Хургаде оказался 23-летний россиянин Владимир Попов, о чем рассказали в генконсульстве России в Хургаде.