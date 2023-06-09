Как правильно собраться в поход начинающему туристу

Приближается лето — лучшее время для вылазок на природу и походов. Успех таких активностей зачастую зависит от подготовки: важно, в первую очередь, продумать маршрут, составить список необходимых вещей и взять их с собой в дорогу, а также позаботиться о своей безопасности. «Лента.ру» выяснила, как правильно подготовиться к походу и какую одежду и обувь выбрать, чтобы провести отдых c комфортом.

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Как собраться в поход?

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Собираться в поход нужно с умом. Прежде всего, по уровню сложности и продолжительности выбирайте маршруты, соответствующие вашей физической форме и состоянию здоровья. Планируйте приключение заранее — грамотно составленный план помогает снизить риски непредвиденных ситуаций и повышает шансы на его успешное завершение. А неподготовленные люди, напротив, могут столкнуться с серьезными трудностями в ходе маршрута.

Привыкнув жить в городских джунглях, где ему толком не надо заботиться об устройстве жилья, о наличии воды и тепла, человек попадает в среду, где ему нужно первобытно добывать все ресурсы для комфортного существования

инструктор-проводник по спортивному туризму

Как правильно подготовиться к походу?

1. Выберите направление. Если вариантов несколько, то в первую очередь нужно поговорить с родными и друзьями, которые уже бывали в каждом из них, а также почитать комментарии на форумах походников. Так есть шанс не только получить достоверную информацию, но и найти товарищей для будущего путешествия.

Важный момент планирования похода — это сплочение группы перед маршрутом. Когда вся команда договаривается о нитке маршрута, об аварийных сходах с маршрута или о том, у кого лежит сгущенка. Члены группы выстраивают коммуникацию

Максим Петров

инструктор-проводник по спортивному туризму

2. Изучите чаты и группы о пеших походах, прежде чем окончательно определиться с направлением для отдыха. Поищите там данные о том, сталкивались ли туристы с клещами, комарами, мошкарой или дикими животными, встреча с которыми может испортить впечатления от отдыха.

Кроме того, подготовка к походу включает в себя изучение карты местности

Что важно учесть, если идешь в поход впервые?

Лучше всего отправиться туда вместе с группой или гидом — они могут подсказать, где, например, найти по дороге родники с питьевой водой. Кроме того, важно заранее предупредить близких о том, куда и на какое количество дней уходите. Особенно это важно в том случае, если планируется поход в лес или горы, где может не оказаться связи.

Какие вещи взять в поход?

Походный рюкзак

Один из главных факторов успеха в походе — правильно подобранный рюкзак. Он должен быть вместительным, иметь анатомическую форму и жесткую спинку для снятия нагрузки со спины. Погодные условия для пеших походов непредсказуемы, поэтому нужно брать с собой непромокаемую накидку, которая защитит рюкзак снаружи, и герметичный мешок, который оставит сухими вещи, одежду и обувь внутри.

60-90 литров оптимальный объем походного рюкзака

Если поход будет исключительно пешим, важно обращать внимание на вес оборудования и одежды. Нагруженный рюкзак для многодневного трека не должен превышать 30 процентов веса туриста.

Удобная и надежная обувь

Удобная обувь тоже не менее важный элемент для удачного трека. Даже если поход предстоит по самому простому маршруту, для подъемов и спусков эксперты рекомендуют брать не городские кроссовки, а специальные трекинговые ботинки. Они не только обеспечивают надежное сцепление с разными поверхностями, но и фиксируют голеностоп, предотвращая большую часть травм.

К тому же обычно такие ботинки имеют водоотталкивающую поверхность, что очень важно при пересечении рек и ручьев, а также для хождения по снегу и льду, подъемов и спусков в горах. Обязательно возьмите в поход одну запасную пару обуви. Кроме того, не лишним будет захватить с собой шнурки, носки и эластичный бинт. Все это можно сложить отдельно — для экстренного случая.

Снять нагрузку с коленей при подъемах и спусках помогут трекинговые палки

Туристическая палатка

Не забудьте и про то место, где в походе предстоит жить, — палатка должна быть компактной, легкой и надежной. Можно приобрести как одноместный бюджетный вариант, так и большие многокомнатные палатки. Для обустройства спального места потребуется взять в поход туристический коврик, который можно использовать вместо матраса, непромокаемые пенки с «ячеистой» структурой или надувные карематы.

Если поход будет исключительно пешим, важно обращать внимание на вес оборудования и одежды. Нагруженный рюкзак для многодневного трека не должен превышать 30 процентов вашего веса.

Когда вы пойдете в магазин, чтобы покупать необходимые вещи для похода, я бы рекомендовал воспользоваться помощью эксперта

инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму

Одежда по погоде

Что касается одежды, то ее не нужно брать слишком много. Но учтите, что вам понадобятся головные уборы для защиты от дождя и ветра, сменное нижнее белье, хлопковые нательные вещи для сна, синтетические — в которых вы будете проводить большую часть активного дня, а также водонепроницаемые — для защиты от дождя. При этом вся одежда и обувь обязательно должна быть подобрана по размеру.

В горах даже летом при подъемах и спусках может быть прохладно — головные уборы (например, шапка) и перчатки пригодятся как для вечерних посиделок у костра, так и для сна

Нужные мелочи

В походе необходим спальный мешок — чем холоднее на улице, тем толще должен быть спальник. Кроме того, пригодятся зарядные блоки питания для аппаратуры, фонарики, зубная щетка и паста, небьющаяся и негорящая посуда.

Как питаться и готовить еду в походе?

Выбирать продукты для пеших походов нужно по двум критериям — прежде всего они должны быть питательными и легкими, чтобы их было не тяжело нести.

Меню на день

Лента.ру

Сухое молоко отлично заменит жидкое, но при этом оно легче и занимает меньше места. Не забудьте и про шоколад — выбирать стоит тот, который больше всего нравится. После сложного дня, полного подъемов и спусков в горах, очень приятно порадовать себя кусочком лакомства.

Воду имеет смысл набирать по дороге: прежде чем выбрать направление для похода, убедитесь, что на маршруте есть пресные источники. Если нет уверенности в качестве воды, то, отправляясь в поход, лучше всего заранее ознакомиться со способами самостоятельной очистки жидкости, помимо кипячения.

Продукты стоит рассчитать до грамма на каждого участника похода в лес или горы и брать лишь с небольшим запасом — помните, что весь провиант на подъемах и спусках группа будет нести в походных рюкзаках. Обычно продукты распределяют между всеми членами команды, а ведет их учет один человек.

Иногда новички берут в поход слишком много еды — и понимают это не потому что не могут всю ее съесть, а потому что с трудом поднимают рюкзаки и вешают их себе на спину. Поэтому набранные продукты им нередко приходится оставлять на волю случая прямо на маршруте

Андрей Борисов

инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму

Что касается приготовления пищи, то каждый турист знаком с аббревиатурой КЛМН, которой описываются необходимые для похода столовые приборы.

Что нужно взять, чтобы готовить еду в походе: кружка;

ложка;

миска;

нож.

Удобный вариант — компактный набор легкой и ударостойкой походной посуды из алюминия. Не стоит забывать и о том, в чем готовить пищу, — как минимум в поход нужно захватить котелок. Хорошим дополнением к посуде станет разделочная доска. Не лишним будет взять термос и соль, а тем, кто часто ходит в походы, для приготовления еды рекомендуется приобрести горелку: готовить на ней удобнее и быстрее, чем на костре.

Какие техники выживания нужны в походе?

Основа безопасности для пеших походов — это аптечка: в ней должны быть средства общего пользования — например, пластырь, антисептик, активированный уголь, бинты со жгутами — и то, что нужно лично туристу с учетом его персональных особенностей, аллергий и заболеваний.

Также, собираясь в поход, проверьте заранее, будет ли в том месте, где вы окажетесь совсем скоро, возможность вызвать скорую или экстренно обратиться к врачу. Если нет, изучите методичку по оказанию первой медицинской помощи при ранениях, ожогах, ушибах, переломах.

Вы должны уметь обработать рану или справляться с горной болезнью, если вам необходимо идти на высоту

инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму

Если на маршруте есть клещи, то, во-первых, наденьте закрытую одежду, головной убор и высокие носки. Кроме того, не лишим будет перед отправлением в поход сделать прививку от энцефалита. Однако она не поможет от ряда других заболеваний, которые переносят клещи, — например, от болезни Лайма.

95% степень защиты прививки от клещевого энцефалита

Клещ может укусить и кого-то из членов туристической группы — в этой ситуации важно не поддаться панике и сохранить способность оказать помощь. Тем, кто часто ходит в походы, вообще очень важно сохранять спокойствие и оперативно реагировать на возможные опасности. Например, если приближается гроза или сильный холод, а также если кто-то заметил диких животных, то нужно немедленно принять меры для обеспечения безопасности самих себя и своей группы.

Как сделать поход комфортным?

1. Проверьте, какая погода ожидается на маршруте и учитывайте ее при выборе снаряжения. Например, для защиты от дождя возьмите с собой водонепроницаемый чехол для походного рюкзака — в некоторых моделях он входит в комплект и лежит в самом нижнем отсеке. Если же чехла нет, вместо него можно использовать плотный мусорный пакет или дождевик.

Это важно, поскольку мокрый походный рюкзак становится намного тяжелее сухого

2. Не перегружайте себя слишком тяжелым походным рюкзаком — он должен быть удобным, функциональным и помогать в походе, а не создавать дискомфорт. Лучше всего, чтобы в нем было много карманов и отсеков: распределите по ним все, что собрали в дорогу, а затем составьте список необходимых вещей с указанием того, что и в каком кармане лежит. Так удастся легко и быстро доставать нужные вещи.

После того как походный рюкзак будет собран, попрыгайте в нем. Так станет понятно, не перевешивает ли он на один из боков — если перевес есть, потяните лямку, и все исправится.

Ко всем неприятностям в походе относитесь с позитивным настроем. Сделайте все зависящее от вас, чтобы ваше время в походе и в горах проходило с максимальной пользой и радостью. Не позволяйте обстоятельствам рулить вашим настроением

Андрей Борисов

инструктор-проводник по альпинизму и горному туризму

3. Готовя еду на огне, не забывайте о безопасности: нельзя разжигать костер в заросшей траве, а также оставлять его без присмотра. Помните о том, что во многих национальных парках разведение костров строго запрещено.

15 000-50 000 рублей составляет сумма штрафа за нарушение противопожарных правил в лесу

Подготовка к походу и грамотное планирование помогают сделать его безопасным, комфортным и интересным. Заранее продумайте, какое снаряжение и продукты питания взять с собой, чтобы не забыть ничего важного. При этом учитывайте погодные условия в том месте, куда собирается группа, и продолжительность самого похода в лес или горы.