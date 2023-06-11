Как не набрать лишние килограммы во “Все включено”
Если вы едете отдыхать в отель с системой “Все включено”, то риск набрать лишние килограммы действительно очень велик. Дело в том, что неограниченное количество еды и отпуск очень расслабляют. Кроме того, многие люди редко выходят из отеля на прогулки и мало двигаются, что только способствует появлению лишнего веса. После этого люди приезжают домой, расстроенные тем, что не смогли сдержаться.
Однако есть некоторые хитрости, которые помогут сохранить вес во время отпуска. Пользуйтесь ими и вы точно не привезете пару лишних килограммов с собой домой. О том, как это сделать, — в материале “Рамблера”.
Контролируйте размеры порций
Если перед шведским столом у вас разбегаются глаза, то не берите всего и побольше сразу. Походите и подумайте о том, что вы хотите попробовать. Стоит помнить о том, что размер порции нужно контролировать. Даже если вы переборщили с количеством еды, то вы имеете полное право не доедать ваше блюдо. Старайтесь контролировать количество потребляемой пищи. Это общее правило.
Добавьте овощей и фруктов
Редко кто употребляет большое количество овощей и фруктов на шведском столе. Люди преимущественно выбирают углеводные, белковые и жирные блюда. Если даже вам захотелось съесть мяса с картошкой фри, то добавьте к этому блюду овощной салат, а сладкий десерт замените фруктами.
Нет десертам
Десерты на шведском столе выглядят действительно очень вкусно. Их украшают большим количеством крема, вареньем и различными декоративными сладостями. Однако стоит помнить, что все эти десерты практически одинаковые на вкус, так как состоят из десерта и крема из сливок. Десерты лучше заменить фруктами или выбирать что-то легкое, например, пудинг, а не бисквитный торт.
Больше двигайтесь
Отпуск — не только про лежание на пляже и у бассейна. Плавайте, играйте в подвижные игры, отправляйтесь на экскурсии и исследуйте города, в которые вы приезжаете. Двигаясь, вы будете тратить больше калорий на подвижность и так будете создавать дефицит калорий, чтобы не набрать лишние килограммы. Важно выбрать именно ту активность, которая будет нравиться вам, и тогда вам не придется заставлять себя что-то делать.