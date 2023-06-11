Как не набрать лишние килограммы во “Все включено”

Если вы едете отдыхать в отель с системой “Все включено”, то риск набрать лишние килограммы действительно очень велик. Дело в том, что неограниченное количество еды и отпуск очень расслабляют. Кроме того, многие люди редко выходят из отеля на прогулки и мало двигаются, что только способствует появлению лишнего веса. После этого люди приезжают домой, расстроенные тем, что не смогли сдержаться.

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Однако есть некоторые хитрости, которые помогут сохранить вес во время отпуска. Пользуйтесь ими и вы точно не привезете пару лишних килограммов с собой домой. О том, как это сделать, — в материале “Рамблера”.

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Контролируйте размеры порций

Если перед шведским столом у вас разбегаются глаза, то не берите всего и побольше сразу. Походите и подумайте о том, что вы хотите попробовать. Стоит помнить о том, что размер порции нужно контролировать. Даже если вы переборщили с количеством еды, то вы имеете полное право не доедать ваше блюдо. Старайтесь контролировать количество потребляемой пищи. Это общее правило.

Добавьте овощей и фруктов

Редко кто употребляет большое количество овощей и фруктов на шведском столе. Люди преимущественно выбирают углеводные, белковые и жирные блюда. Если даже вам захотелось съесть мяса с картошкой фри, то добавьте к этому блюду овощной салат, а сладкий десерт замените фруктами.

Нет десертам

Десерты на шведском столе выглядят действительно очень вкусно. Их украшают большим количеством крема, вареньем и различными декоративными сладостями. Однако стоит помнить, что все эти десерты практически одинаковые на вкус, так как состоят из десерта и крема из сливок. Десерты лучше заменить фруктами или выбирать что-то легкое, например, пудинг, а не бисквитный торт.

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