Можно ли на самом деле пользоваться телефоном в самолете

На взлете и посадке в самолете пассажиров просят отключить все электроприборы, а мобильные телефоны перевести в авиарежим, но это требование соблюдают не все. Некоторые люди уверены: это — излишняя мера безопасности, поэтому ее можно игнорировать.

© Unsplash

В материале “Рамблера” — о том, можно ли пользоваться сотовой связью на борту во время взлета и посадки.

Видео дня

Запрет на использование телефонов в самолете ввели в 1991 году. Тогда такое правило было введено Ведомством гражданской авиации Великобритании. В то время телефоны могли действительно повлиять на авиацию, но с тех пор прошло много времени. И телефоны, и авиация сильно изменились.

В 1991 году считалось, что оборудование телефонов может создать помехи для связи пилота и диспетчера, что, в свою очередь, может привести к необратимым последствиям, так как диспетчер направляет самолет в воздухе. Однако запрет имеет еще одно объяснение для пассажиров. В случае ЧП человек должен быть сконцентрирован на полете. Если он будет сидеть в телефоне, то не сможет быстро выполнить указания стюардесс или эвакуироваться.

С 1991 года многие специалисты проводили и другие исследования авиационной безопасности самолета и влияния телефонов на бортовое оборудование, но критических последствий не выявили. Поэтому некоторые авиакомпании с 2013-2015 года начали отменять требование о переводе телефона в авиарежим. Сейчас большинство европейских авиакомпаний отменили это требование, поэтому пассажиры спокойно пользуются интернетом и на борту во время перелета, а также на взлете и посадке.

Однако не все авиакомпании готовы отменить это требование. Например практически у всех российских и американских перевозчиков это требование сохраняется. Однако исследования показывают, что оно излишне. Об этом говорят и эксперты из авиации.