Россиянам раскрыли способ выгодно отдохнуть в Турции

Путевки в Турцию через туроператора обходятся россиянам значительно дешевле, чем самостоятельный отдых. Способ выгодно отдохнуть в популярной курортной стране в разговоре с «360» раскрыл вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По словам эксперта, туроператор выкупает отели на лето еще в декабре-январе по низким ценам, а самостоятельная поездка приходится уже на пик сезона и обходится значительно дороже.

«Примерно на 20-30 процентов цены у самостоятельных путешественников выше, чем у операторов», — пояснил он.

Более того, в настоящее время у турагентов есть возможность за все платить в рублях, в том числе за авиабилеты за рубежом, за билеты в театры и музеи, прокат машин. Пункт аренды транспорта представитель АТА назвал важной статьей расходов. Он отметил, что у многих российских туристов есть дебетовые карты различных иностранных банков (узбекских, белорусских, казахских, киргизских), однако автомобили по ним по низким ценам не дают.

Тем временем руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь также подчеркнула, что для туристов с путевками отдых всегда выходит дешевле, чем для самостоятельных путешественников. В большинстве случаев это связано с тем, что пакетные туры включают в себя перелеты чартерными рейсами. Специалист добавила, что на путевки к тому же всегда есть скидки.