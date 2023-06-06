Эксперты назвали четыре пункта для подготовки к отпуску

Эксперты дали советы, как правильно подготовиться к отпуску, чтобы ничего не испортило отдых.

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Во-первых, стоит оценить свой бюджет и понять, куда можно поехать на имеющиеся средства. При небольшом бюджете стоит рассмотреть вариант поездок по близлежащим городам или поход за город.

Необходимо заранее забронировать жилье и билеты, в этом случае можно существенно сэкономить. Перед поездкой важно распланировать свой гардероб. Он зависит не только от погоды выбранного места, но и от того, чем вы собираетесь заниматься, планируете ли вы активный отдых.