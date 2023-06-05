За сданный после отправления поезда билет вернут до 40% его стоимости

«Туту»: за сданный после отправления поезда билет пассажиру вернут до 40% его стоимости. Многие туристы в попытках сэкономить покупают билеты на поезд сильно заранее, когда спрос ещё невысокий, или оформляют более дешёвые невозвратные билеты. Но иногда поездки приходится отменять. В этом случае можно получить обратно часть денег за поездку. Причём это работает даже с невозвратными билетами.

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Сколько денег возвращают за сданный билет

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В случае с возвратными билетами точная сумма будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от времени отмены поездки, рассказали представители сервиса путешествий «Туту».

С вас в любом случае удержат сервисный сбор РЖД — 2,6 рубля, сборы сайта-агрегатора, если вы покупали билет через него, и сбор за оформление возврата. Но чем раньше вы сдадите билет, тем больше денег получите.

Смотрите сами:

если вы отказываетесь от поездки за восемь и больше часов до отправления поезда, вам вернут всю стоимость билета, кроме сервисных соборов;

за сданный за 2–8 часов до отправления билет вам вернут стоимость билета минус сервисные сборы и половину стоимости плацкарты. То есть примерно 60–70% от той суммы, которую вы заплатили за билет;

если до поезда меньше двух часов или он вообще уже уехал, вы тоже можете сдать билет. Но из его стоимости вычтут сервисные сборы и всю стоимость плацкарты. То есть на руках у вас окажется 30–40% стоимости билета.

Сдать возвратный билет, если после отправления прошло больше 12 часов можно только по уважительной причине. К примеру, если вы заболели.

Деньги за невозвратный билет вам вернут, только если поездка отменилась по уважительной причине. Вам вернут сумму без сервисных сборов и стоимости плацкарты. Также вернётся стоимость постельного белья и услуг РЖД (например, если вы дополнительно оплачивали провоз животного или питание).

Если у вас на руках невозвратный билет, но вы просто решили никуда не ехать, можно вернуть часть денег за дополнительные услуги и постельное бельё.

Как вернуть деньги за билет на поезд

Оформить возврат обычного билета можно в кассе на любом вокзале (на некоторых вокзалах даже есть специальные кассы возврата), сайте перевозчика, если покупали билет там, или сайте-агрегаторе.

Для этого понадобится:

паспорт;

билет, купленный в кассе;

посадочный купон, если вы покупали билет через интернет (купон можно не печатать, просто назвать номер заказа).

Если вы возвращаете невозвратный билет по уважительной причине — оформите претензию на возврат в кассе РЖД. Сделать это нужно не позднее пяти дней после отправления поезда.

Нужно предъявить:

паспорт, на который был оформлен билет;

14-значный номер заказа, билет на бланке или купон;

документ, подтверждающий, что вы не смогли ехать в указанную дату. Например, справку от врача или больничный с печатью. В справке должна быть указана дата, выпадающая на дату поездки, в больничном листе — промежуток, в который попадает дата поездки.

Как вернуть деньги за билет, если поезд уже ушёл

В этом случае оформить возврат обычного билета в интернете не получится — нужно идти в кассу на той станции, с которой вы должны были уезжать. Если после отправления прошло от 20 минут до трёх часов — деньги просто вернутся на карту, если вы платили ей, или вам сразу же выдадут их на руки.

Если поезд только-только отправился или прошло больше трёх часов, придётся оформить претензию на возврат и ждать деньги до 60 дней.

Вернуть часть денег, потраченных на невозвратный билет, если вы просто передумали ехать, можно там, где вы покупали билет — в кассе или в интернете.