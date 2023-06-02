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Сколько денег надо на отдых в 2023 году, как сэкономить на поездке

Этим летом россияне собираются отдыхать на родине, следует из исследования «СберСтрахования» и сервиса путешествий «Туту.ру». Более 90% авиабилетов оформлены на внутренние рейсы.

Сколько денег надо на отдых в 2023 году, как сэкономить на поездке
© News.ru

По данным аналитиков, средний чек на перелеты в России в 2023 году вырос на 14% и составил более 20,5 тысячи рублей за билет туда и обратно. Билеты в страны ближнего и дальнего зарубежья подорожали на 31% и 10% — они обойдутся в 31,1 и 59,8 тысячи рублей соответственно.

Стоимость перелёта в Европу на фоне санкций и закрытия неба выросла на 63% — до среднего показателя в 87,8 тысячи рублей.

Почти все путешествия по железной дороге запланированы внутри РФ. Средний чек за билеты на поезд в 2023 году оказался на 2% меньше, чем в 2022-м, и составил 4,2 тысячи рублей.

Среди забронированных на лето отелей лидируют гостиницы Петербурга, Сочи, Москвы, Казани, Анапы, Калининграда, Владивостока, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод и Екатеринбурга. Средний чек — 4,4 тысячи рублей за ночь.

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