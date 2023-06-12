Чек-лист для путешествия с ребенком

Путешествие с малышом всегда сопровождается стрессом для родителя. Он постоянно перебирает в голове все опасности и препятствия, с которыми может столкнуться во время отпуска, а также список того, что нужно взять с собой в дорогу и на отдых. Чтобы ваш отпуск не проходил в раздумьях, нужно заранее знать, что вы возьмете с собой.

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Для тревожных и мнительных родителей “Рамблер” подготовил чек-лист того, что нужно взять с собой в путешествие с ребенком. Он подойдет и тем, кто путешествует с младенцем и тем, у кого ребенок уже взрослый, но еще недостаточно самостоятельный, чтобы собираться сам. Перед поездкой сверьтесь с чек-листом: он поможет вам ничего не забыть.

В него включены как базовые предметы, так и те, которые рекомендуют брать с собой педиатры и детские психологи. Однако стоит помнить, что чек-лист для каждого ребенка может быть расширен, так как все необходимые вещи индивидуальны.