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Чек-лист для путешествия с ребенком

Путешествие с малышом всегда сопровождается стрессом для родителя. Он постоянно перебирает в голове все опасности и препятствия, с которыми может столкнуться во время отпуска, а также список того, что нужно взять с собой в дорогу и на отдых. Чтобы ваш отпуск не проходил в раздумьях, нужно заранее знать, что вы возьмете с собой.

Чек-лист для путешествия с ребенком
© Unsplash

Для тревожных и мнительных родителей “Рамблер” подготовил чек-лист того, что нужно взять с собой в путешествие с ребенком. Он подойдет и тем, кто путешествует с младенцем и тем, у кого ребенок уже взрослый, но еще недостаточно самостоятельный, чтобы собираться сам. Перед поездкой сверьтесь с чек-листом: он поможет вам ничего не забыть.

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В него включены как базовые предметы, так и те, которые рекомендуют брать с собой педиатры и детские психологи. Однако стоит помнить, что чек-лист для каждого ребенка может быть расширен, так как все необходимые вещи индивидуальны.

  • Документы. Паспорта, свидетельства о рождении, согласие на выезд второго родителя — и это лишь малая часть документов, которые стоит взять с собой в поездку.
  • Аптечка. Каждый собирает свою аптечку индивидуально, в зависимости от потребностей ребенка, ведь никто не знает его лучше, чем вы. В базовую аптечку стоит включить пластыри, жаропонижающие, антигистаминные, капли в нос, пастилки от кашля и сорбенты.
  • Влажные салфетки.
  • Перекусы.
  • Запасная одежда.
  • Игрушки.
  • Вакуумные пакеты.
  • Рюкзак-сюрприз. Возьмите в поездку дополнительные игрушки и сложите их к себе в чемодан. Когда вы достанете его, ребенок будет счастлив и займет себя игрой.
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