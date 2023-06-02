Когда выгоднее всего покупать билеты на самолет

Более 60% россиян уверены, что авиабилеты выгоднее покупать как можно раньше, однако это не всегда так, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по планированию путешествий «Авиасейлс».

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В сервисе отметили, что цена по направлению может снизиться ближе к датам поездки, например, в случае запуска новых рейсов. В целом оптимальное время для бронирования летних перелетов по России – три-шесть недель до поездки, за границу – два-три месяца.

«Это универсальная формула, но по некоторым направлениям бронировать можно и немного позже. Так, из Москвы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды – за 15-40 дней, а в Стамбул, Анталью, Тбилиси, Ереван – как минимум за 40 дней», – указали эксперты.