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Когда выгоднее всего покупать билеты на самолет

Более 60% россиян уверены, что авиабилеты выгоднее покупать как можно раньше, однако это не всегда так, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса по планированию путешествий «Авиасейлс».

Когда выгоднее всего покупать билеты на самолет
© Мир24

В сервисе отметили, что цена по направлению может снизиться ближе к датам поездки, например, в случае запуска новых рейсов. В целом оптимальное время для бронирования летних перелетов по России – три-шесть недель до поездки, за границу – два-три месяца.

«Это универсальная формула, но по некоторым направлениям бронировать можно и немного позже. Так, из Москвы в Санкт-Петербург и Минеральные Воды – за 15-40 дней, а в Стамбул, Анталью, Тбилиси, Ереван – как минимум за 40 дней», – указали эксперты.

Представители сервиса также отметили, что правило «чем раньше, тем лучше» практически всегда работает для путешествий на национальные праздники и в каникулы.

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