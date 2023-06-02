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Диетолог Пегова рассказала, как не набрать лишние килограммы во время отпуска

В отпуске хочется полностью расслабиться. Но если совсем себя не контролировать, то переедание скажется не только на фигуре, но и на здоровье. Об этом предупредила диетолог Евгения Пегова.

Как не набрать лишние килограммы во время отпуска
© Вечерняя Москва

Она отметила, что нужно помнить о простых правилах, которые помогут не съесть лишнее, но и не отказывать себе в удовольствии.

Эксперт пояснила, что отпуск должен быть активным, с большим количеством прогулок на свежем воздухе. Также полезно плавать в море или бассейне. Физические нагрузки помогут не набрать лишние килограммы.

Пегова посоветовала есть овощи, особенно зелень, во время каждого приема пищи. Не стоит увлекаться сладкими напитками, лучше утолять жажду водой. Также стоит минимизировать употребление алкоголя, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В свою очередь диетолог Марина Аплетаева посоветовала выбирать цельнозерновой хлеб и отказаться от других хлебобулочных изделий. Цельнозерновой хлеб можно включать в рацион даже при наличии избыточного веса и сахарного диабета в том же количестве, что и абсолютно здоровым людям — два–три куска ежедневно, передает МИР 24.

Ранее нутрициолог Ольга Панова объяснила, почему не стоит пить сок во время диеты.

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