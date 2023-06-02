Как не набрать лишние килограммы во время отпуска

В отпуске хочется полностью расслабиться. Но если совсем себя не контролировать, то переедание скажется не только на фигуре, но и на здоровье. Об этом предупредила диетолог Евгения Пегова.

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Она отметила, что нужно помнить о простых правилах, которые помогут не съесть лишнее, но и не отказывать себе в удовольствии.

Эксперт пояснила, что отпуск должен быть активным, с большим количеством прогулок на свежем воздухе. Также полезно плавать в море или бассейне. Физические нагрузки помогут не набрать лишние килограммы.

Пегова посоветовала есть овощи, особенно зелень, во время каждого приема пищи. Не стоит увлекаться сладкими напитками, лучше утолять жажду водой. Также стоит минимизировать употребление алкоголя, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».