Опасности на отдыхе, о которых предупреждают врачи

Когда отпуск может превратиться в кошмар.

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Если вы уже запланировали отпуск, вы наверняка продумали, что возьмете с собой в аптечку. Однако помимо классики в виде обезболивающих и сорбентов, вам могут пригодиться и другие средства защиты для расслабленного организма. Мы выяснили вместе со специалистом, о каких опасностях туристы часто забывают.

Обезвоживание

Скорее всего, вы решили отправиться погреться на солнышке, а значит, и климат, и еда, в большой вероятностью будут для вашего организма стрессом. Одной из самых больших опасностей можно назвать отравление и последующее обезвоживание. Для пожилых людей и детей это состояние может оказаться смертельным. Обязательно возьмите на отдых средства, которые помогут максимально быстро справиться с обезвоживанием и обратитесь к специалисту, если чувствуете, что не можете решить проблему самостоятельно.

Комары

Речь идет о насекомых из экзотических стран. И да, они отличаются от наших уровнем вреда. Вместе с загаром с отдыха вы можете привезти гепатит, холеру, малярию и другие неприятные болезни, с которыми очень трудно бороться. Не стоит и говорить, что даже при успешной борьбе, вы получите серьезный удар по организму. Обязательно изучите вопрос с кусачими насекомыми еще до того, как окажетесь в аэропорту.

Обострения имеющихся болезней