Ничего не забыть: собираем чемодан в отпуск

Вот мы и вновь дождались лета! Если вы уже собираетесь к морю и размышляете, что взять с собой для максимально комфортного отдыха, то этот материал для вас. Не стоит брать с собой слишком много вещей, вот самое необходимое:

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Очки от солнца

Они должны быть не только стильными, но и обеспечивающими надёжную защиту от ультрафиолета. Качественные солнцезащитные очки имеют защиту UV400, информацию о ней размещают на наклейке на линзах или на одной дужке очков. Способность аксессуара пропускать свет не должна превышать 40%.

Солнцезащитный крем

Если нет желания брать с собой несколько тюбиков средств, можно обзавестись кремом "два в одном" — такие подходят для лица и тела, и защищают кожу от палящих лучей, деликатно увлажняя её. Не стоит думать, что солнцезащитный крем будет препятствовать загару — наоборот, бронзовый оттенок на коже будет смотреться особенно естественно.

Головной убор

Шляпа или панама необходима — она не только спасёт от теплового удара, но и сделает пляжный образ завершённым.

Наушники

На пляже порой возникает необходимость абстрагироваться от чужих разговоров, детского плача и зазывающих окликов продавцов, торгующих кукурузой и сладостями. Любимая музыка или аудиокнига поможет не обращать внимание на неприятные звуки.

Увлажняющее масло

Чтобы кожа не пересыхала на солнце и была гладкой и бархатистой, следует взять в отпуск флакончик питательного масла (например, кокосового). Наносите его на кожу после душа — так вы защитите себя от неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Одежда изо льна

Эта натуральная ткань позволяет телу "дышать", поскольку идеально пропускает воздух и отталкивает солнечные лучи. А ещё льняные платья и костюмы не мнутся, поэтому наличие хотя бы парочки таких нарядов избавит вас от необходимости брать с собой утюг.

Удобная обувь