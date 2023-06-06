Как расположить к себе стюардессу: 3 лайфхака

Полет на самолете не всегда может быть комфортным для пассажиров, так как экипаж не всегда проявляет дружелюбие. Стоит помнить, что стюардессы — не роботы, и у них есть свои жизненные трудности и неприятности, которые невозможно оставить за рамками работы.

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Однако можно расположить стюардессу к себе. Это можно сделать с помощью некоторых хитростей, которыми пользуются пассажиры. В виде бонуса они получают дружелюбную улыбку, качественное обслуживание и иногда даже дополнительные платные услуги. О том, как расположить к себе стюардессу — в материале “Рамблера”.

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Подарите небольшой подарок

Возьмите с собой на борт коробку конфет или шоколадку. Все это можно купить в магазине беспошлинной торговли у выхода на посадку. Такие небольшие подарки всегда трогают стюардесс и дают им понять, что пассажир благодарен за их труд и работу. Все это делает их радостнее, так как многие бортпроводники говорят, что не могут даже поесть во время работы.

Слушайте их указания и вопросы

Стюардессы всегда очень радуются, когда при подъезде тележки с едой и напитками пассажиры снимают наушники, чтобы выслушать девушек. Сами они говорят, что сотню раз в день произносят фразу “мясо, курица или рыба?” и возмущаться, когда пассажир переспрашивает, вынув наушник. Если вы видите стюардесс с приближающейся тележкой, то снимите наушники или попросите их заранее передать вам блюдо, а потом возвращайтесь слушать музыку и смотреть кино.

Не вторгайтесь в зону стюардесс