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Почему частные самолёты летают выше обычных пассажирских

Современные бизнес-джеты способны подниматься на высоту до 15 500 метров, тогда как обычные пассажирские лайнеры - до 13-13 500 метров. Но с чем это связано?

Почему частные самолёты летают выше обычных пассажирских
© Ferra.ru

Бизнес-джет - это гораздо более лёгкий и компактный самолёт по сравнению со стандартным пассажирским лайнером. К тому же у него небольшой вес и мощный двигатель, поэтому он будет в принципе лететь быстрее и расходовать меньше топлива. Обычно скорость бизнес-джета составляет до 0,9 маха, а обычного самолёта - менее 0,8 маха.

Ещё одно преимущество частных самолётов перед обычными - более свободное воздушное пространство. Связано это с тем, что бизнес-джетов в принципе намного меньше, чем простых пассажирских лайнеров, поэтому и маршрут для них построить проще.

Последнее достоинство бизнес-джетов - это меньшее количество временных затрат для подготовки к полёту. Такому самолёту нужно меньше топлива, в него помещается меньше еды и груза.

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