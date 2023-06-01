Почему частные самолёты летают выше обычных пассажирских

Современные бизнес-джеты способны подниматься на высоту до 15 500 метров, тогда как обычные пассажирские лайнеры - до 13-13 500 метров. Но с чем это связано?

Бизнес-джет - это гораздо более лёгкий и компактный самолёт по сравнению со стандартным пассажирским лайнером. К тому же у него небольшой вес и мощный двигатель, поэтому он будет в принципе лететь быстрее и расходовать меньше топлива. Обычно скорость бизнес-джета составляет до 0,9 маха, а обычного самолёта - менее 0,8 маха.

Ещё одно преимущество частных самолётов перед обычными - более свободное воздушное пространство. Связано это с тем, что бизнес-джетов в принципе намного меньше, чем простых пассажирских лайнеров, поэтому и маршрут для них построить проще.