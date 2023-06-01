Путешественник рассказал, как готовиться к походу

Наступило лето, а это значит, самое время отправляться в походы. Если вы неопытный турист, плохо разбираетесь в особенностях дикого отдыха, но сердце требует странствий, то не забудьте подготовиться к маршруту.

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О том, на что стоит обращать внимание при сборах, корреспонденту «ФедералПресс» рассказал опытный путешественник, иркутянин Евгений Шоев, которому удалось побывать в нескольких странах, преодолеть сложные тропы в Сибири и даже целиком за 55 дней обогнуть необъятное озеро Байкал.

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«Для начала стоит загуглить, куда идешь: с помощью интернета можно, не выходя из дома, досконально изучить маршрут, посмотреть фотографии каких-то знаковых мест, чтобы потом лучше ориентироваться.

После того как набросали план пути, прикиньте, сколько на него потребуется времени с учетом привалов. Понятное дело, что в дороге все двадцать раз поменяется, но хоть какие-то наметки должны быть.

Также неподготовленному туристу едва ли стоит идти в то место, куда никто никогда не ходил. Для начала можно выбрать популярные направления: в Иркутской области, например, пики Черского и Тальцинский, скальники Витязь и Старуха.

Новичку, в первую очередь, надо прочувствовать и разобраться, что такое в принципе «ходить». «У меня же телефон показывает, как я за день преодолеваю 10 тысяч шагов, потому я подготовленный чувак», – полагают люди, но это не так. Идти по лесу и по городу – совершенно разные вещи, которые требуют неравного количества энергии.

Мой главный совет неопытному человеку – проходите не больше 20 км в день, чтобы не хапнуть горя.

При подготовке к походу не забывайте уделять особое внимание и снаряжению: его состав зависит от того, куда вы отправляетесь. Стандартный комплект – палатка, спальник, туристический коврик, однако есть нюансы. Например, в горах любой каремат не подойдет: если вы возьмете коврик для йоги, толщина которого составляет 3 мм, то просто отморозите себе почки и не сможете спать.

Хорошая палатка также важна. Конечно, можно взять обычную, китайскую, за 3 тысячи рублей, но в местности, где есть ветер, она просто улетит. Старайтесь вообще выбирать качественное снаряжение – это то, на чем точно не стоит экономить. В том числе и на обуви, ведь от нее зависит не только комфорт ног, но и качество похода в целом, удовольствие от проделанного маршрута.

В чем особенность туристических ботинок? У специализированной обуви высокий голеностоп, и когда подворачиваешь ногу, что случается регулярно, ботинки ее держат, не дают произойти вывиху или растяжению. Кроме того, в носках установлены металлические пластины: если вдруг замечтался, засмотрелся на природу и врезался ногой в камень, то все будет хорошо. В простой обуви можно сломать пальцы.

Те, кому предстоит отправиться в первый поход, могут ограничиться качественными кроссовками и просто передвигаться осторожно. Ведь для начала человеку стоит понять, нравится ли ему в принципе такой отдых.

Из одежды нужно обязательно положить в свой рюкзак сухое термобелье: в дороге потеешь, а ночевать в мокрой одежде очень некомфортно, поэтому надо переодеться. Не забудьте захватить и флисовую кофту – это маст-хэв, лучше нее ничего не найдете: она и от ветра защищает, и быстро сохнет.

При этом есть и бесполезные вещи. Вспоминаю себя перед первым походом: мне казалось, что нужно купить все, и только с опытом я понял, какие предметы действительно необходимы. Можно посмотреть миллион обзоров на ютубе, и ни в одном из них не расскажут, что и правда пригодится.

Например, однажды мне встретилась группа, которая в первый раз отправилась в поход, и взяла с собой обеззараживатель воды, полагая, что он крайне важен в Иркутской области. Да, возможно он пригодится у них, на западе страны, а у нас можно пить прямо из озера Байкал, из Ангары и практически из любой реки. В наших широтах обеззараживатель воды – бесполезная вещь, как и, например, компас, который мне еще ни разу не пригодился. Гораздо лучше взять с собой пауэрбанк: сейчас же в телефоне есть карты, например, в приложении MAPS.ME, которое работает без интернета. С их помощью можно узнать, где ты находишься, найти ближайшую тропу и реку – компас это не покажет.