Как защититься от малярии во время отпуска

В конце апреля отмечается Всемирный день борьбы с малярией. Несмотря на малый риск, шансы заразиться этой болезнью все же есть, особенно на курорте. Еще в 2021 году в России было зафиксировано 94 завозных случая «болотной лихорадки». Врач-эпидемиолог Городской поликлиники № 9 Диана Кудухова рассказала «Вечерней Москве», на каких курортах можно подхватить малярию и как обезопасить себя от нее.

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Малярию также называют «болезнью жарких стран», чаще всего ее можно подхватить на отдыхе в Шри-Ланке, Таиланде, во Вьетнаме, в Конго, Индии, Бразилии и Южной Африке, рассказала врач.

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Отправляясь в отпуск в одну из этих стран, обязательно нужно заранее уточнить, нет ли эпидемии или вспышек заболевания в вашем пункте назначения.

"Больше всего очагов в Азии, Африке, Центральной Америке, на Ближнем Востоке, на Карибских островах и в Новой Зеландии", — объяснила эпидемиолог.

Самозащита

Разумеется, всегда лучше пройти необходимую профилактику, нежели потом лечиться от лихорадки, заявила собеседница «ВМ».

"Если вы запланировали поездку в место, где бывают случаи малярии, проконсультируйтесь с врачом примерно за месяц до турне. Врач назначит медикаменты, которые лечат малярию: они используются также и при профилактике", — рассказала Кудухова.

Она также предостерегла от любых попыток заниматься самолечением. Любые медикаменты должен назначать только специалист.

Самое главное в защите от малярии, подчеркнула врач, — обезопасить себя от укусов насекомых. В первую очередь необходимо обзавестись москитными сетками, которыми рекомендуется завесить не только окна, но и дверные проемы.

Не будет лишним отдельно закрыть москитной сеткой и кровать. Так получится обезопасить свое жилище от главных разносчиков малярии — комаров. Чтобы быть абсолютно уверенными в защитной функции сеток, их можно дополнительно пропитать репеллентами против насекомых, объяснила эпидемиолог.

Ранним утром и вечером лучше реже выходить на улицу, ведь именно в это время комары наиболее активны, потому риск быть укушенным сильно возрастает. Защититься от переносчиков малярии во время прогулок можно при помощи определенной одежды.

— Надевать надо светлую одежду, чтобы она была обязательно с длинными рукавами. Штаны тоже должны быть длинными. Нужно максимально укрыть свою кожу и носить головные уборы. Это поможет избежать укусов, — советует Кудухова.

Открытые участки кожи можно защитить при помощи все тех же репеллентов. Однако следует помнить, что действие защитного средства небольшое и зависит от погоды. Так, в слишком жаркую или влажную погоду репеллент не сможет «продержаться» дольше часа. В обычных условиях защитного средства должно хватать на два или три часа. Точную продолжительность действия каждого средства можно узнать на упаковке.

Если все-таки ничего не помогло защититься от укуса комара, ни в коем случае нельзя заниматься самодиагностикой и самолечением. Следует как можно скорее обратиться к врачу, предупредила эпидемиолог.

Маскирующаяся болезнь

Из-за схожих симптомов малярию легко спутать с гораздо менее опасными ОРВИ и гриппом, объяснила Кудухова. Но если вовремя не распознать «болотную лихорадку» и не начать лечение, все может окончиться летальным исходом. Похожие проблемы возникли в самом начале пандемии коронавируса, когда девушка в Вологодской области скончалась от малярии, которую перепутали по симптомам с COVID-19.

Обнаружив по возвращении домой симптомы гриппа, нужно срочно обратиться к врачу, обязательно предупредив его о своей недавней поездке. Ключевым фактором, который укажет на малярию, будет именно возвращение из региона, где распространена лихорадка.

— Главное для пациента — сообщить, что он недавно посещал территории, где распространена малярия, — подчеркнула эпидемиолог.

Несмотря на то что переносится малярия тяжело, в наши дни летальный исход возможен только в тех случаях, когда ее не лечат.