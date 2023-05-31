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Как уберечь багаж от порчи и потери при перелете: 4 совета

Российским туристам приходилось сталкиваться с порчей или потерей чемоданов. Разбираемся, как обезопасить свой багаж и получить его после перелета в том же состоянии, в котором его забирали в аэропорту.

Как уберечь багаж от порчи и потери при перелете: 4 совета
© РИА "ФедералПресс"

«При регистрации стоит попросить сотрудника авиакомпании наклеить на чемодан ярлык «Хрупкий багаж», – рассказывают сотрудники аэропорта.

А вот пленкой обматывать багаж не стоит – пользы не так много, повышается шанс не узнать его среди других, ну и просто пленка вредна для экологии. А вот купить плотный чехол из ПВХ стоит: чемодан будет защищен и заметен.

Выбору чемодана также стоит посвятить время: несмотря на то, что пластиковые выглядят прочнее, они могут треснуть при ударе. А вот модели из плотного брезента или нейлона будут надежнее. В самом аэропорту или заранее стоит проделать несколько операций: повесить замок на молнию, чтобы та случайно не разошлась, а также снаружи и внутри повесить бирку с указанием номера.

Если все это не помогло и чемодан пострадал, то стоит обратиться в авиакомпанию с заявлением о порче имущества. Для этого будет полезно сфотографировать чемодан до и приложить фото к документам. Разбирательство может идти несколько месяцев, а компенсация составляет не более 600 RUB за 1 кг веса, передают «Тонкости туризма».

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