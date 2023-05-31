Перелет с ребенком: 4 важных правила
Далеко не все пассажиры переносят перелеты с легкостью, что уж говорить о путешествиях с детьми. Особенно, если предстоит лететь продолжительное время, а не пару часов. Перед родителями в таком случае стоит непростая задача: нужно сделать все возможное для комфортного пребывания ребенка на борту самолета, при этом самим оставаться в тонусе.
"Рамблер" расскажет о нескольких правилах, которые помогут подготовиться к одному из самых ответственных этапов поездки.
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- Следует подумать о бронировании конкретных мест в самолете. Во-первых, можно занять ряд у аварийного выхода – как правило, здесь больше пространства для ног. Во-вторых, нужно определиться, какое именно место подойдет маленькому туристу лучше всего. Если летите с совсем малышом, ему, возможно, в какой-то момент захочется немного передвижений. В таком случае оптимальнее занять место с краю, у прохода. Если же ребенок постарше и достаточно спокойно относится к перелетам, ему можно предложить место у иллюминатора. Также важно учитывать, что в хвосте самолета любые вибрации ощущаются сильнее.
- Некоторые эксперты советуют летать с детьми вечерними рейсами. Объяснение простое: организм всегда засыпающего, например, в период с 20 до 22 часов ребенка будет следовать выработанному графику. Однако все индивидуально и зависит от многих факторов, в том числа возраста и характера ребенка.
- Помимо этого, в аэропорту, до посадки на борт самолета, для пущего эффекта можно помочь малышу растратить свои силы. Прогуляйтесь с ним по магазинам, сделайте зарядку или найдите игровую площадку, на которой ребенок сможет вдоволь наиграться.
- Наконец, не забудьте взять с собой в самолет развлечения для маленького путешественника: игрушки, головоломки, раскраски, леденцы – все, что сможет расслабить малыша и отвлечь его от непривычной обстановки. Для ребенка постарше можно взять книгу или планшет, предварительно загрузив на него фильм или сериал. И не стесняйтесь обращаться к бортпроводникам за помощью при необходимости: например, стюарды могут принести теплой воды, плед или газету, которую также можно проиллюстрировать малышу.