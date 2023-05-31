Перелет с ребенком: 4 важных правила

Далеко не все пассажиры переносят перелеты с легкостью, что уж говорить о путешествиях с детьми. Особенно, если предстоит лететь продолжительное время, а не пару часов. Перед родителями в таком случае стоит непростая задача: нужно сделать все возможное для комфортного пребывания ребенка на борту самолета, при этом самим оставаться в тонусе.