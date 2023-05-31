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Как обезопасить свой багаж при перелетах

Нередко перед перелетом путешественников охватывает волнение, что их багаж повредят или вовсе украдут. Как обезопасить свой чемодан, сообщает Общественная служба новостей.

Как обезопасить свой багаж при перелетах
© Мир24

В первую очередь следует начать с правильной упаковки багажа. Вещи должны заполнять все пространство чемодана. Это снизит риск их поломки. Слишком тяжелые вещи лучше не сдавать в багаж, поскольку грузчики могут кидать его с места на место, а от веса зависит сила удара. Самые увесистые предметы следует класть у стенок, чтобы они не повредили более легкие.

Чтобы к чемодану относились аккуратно, на стойке регистрации можно попросить прикрепить к нему специальную наклейку. Кроме того, лучше покупать жесткий чемодан, который будет сложнее разрезать. На любую сумку лучше повесить замок с кодом.

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