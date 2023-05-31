Как обезопасить свой багаж при перелетах

Нередко перед перелетом путешественников охватывает волнение, что их багаж повредят или вовсе украдут. Как обезопасить свой чемодан, сообщает Общественная служба новостей.

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В первую очередь следует начать с правильной упаковки багажа. Вещи должны заполнять все пространство чемодана. Это снизит риск их поломки. Слишком тяжелые вещи лучше не сдавать в багаж, поскольку грузчики могут кидать его с места на место, а от веса зависит сила удара. Самые увесистые предметы следует класть у стенок, чтобы они не повредили более легкие.