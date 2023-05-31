Как обезопасить свой багаж при перелетах
Нередко перед перелетом путешественников охватывает волнение, что их багаж повредят или вовсе украдут. Как обезопасить свой чемодан, сообщает Общественная служба новостей.
В первую очередь следует начать с правильной упаковки багажа. Вещи должны заполнять все пространство чемодана. Это снизит риск их поломки. Слишком тяжелые вещи лучше не сдавать в багаж, поскольку грузчики могут кидать его с места на место, а от веса зависит сила удара. Самые увесистые предметы следует класть у стенок, чтобы они не повредили более легкие.
Чтобы к чемодану относились аккуратно, на стойке регистрации можно попросить прикрепить к нему специальную наклейку. Кроме того, лучше покупать жесткий чемодан, который будет сложнее разрезать. На любую сумку лучше повесить замок с кодом.