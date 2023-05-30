Планирующим путешествие за рубеж россиянам дали совет

«Можно рассматривать более бюджетные двух- и трехзвездочные отели. Например, цены на туры в Египет для двоих на неделю в трехзвездочном отеле "все включено" с учетом перелета и страховки начинаются от 107 тысяч рублей. Можно рассматривать и специальные предложения по направлениям, где традиционно есть специальные скидки: например, с учетом сезонности ОАЭ могут предлагать специальные цены, есть и специальные цены в Египте. Турция, несмотря на общий тренд к повышению цен, весной тоже предлагала скидки», — уточнил эксперт.