Названы вещи, которые обязательно стоит брать в путешествия

Во время дальних поездок с людьми чаще случаются непредвиденные ситуации, которые можно решить с помощью разумного подхода/

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Турэксперт Максим Романов назвал вещи, которые стоит брать туристам во время путешествия. Эксперт отметил, что аптечка, документы и чемодан с одеждой являются очевидными вещами, которые сложно забыть. Однако во время поездки могут случиться непредвиденные обстоятельства, где в помощь будут полезные вещи и мелочи.

Так, Романов напоминает путешественникам брать с собой шариковую ручку, лотки для еды, складная пляжная сумка и предметы личной гигиены.