Какие лекарства взять с собой на море

Сезон летних отпусков официально стартовал. Одни нижегородцы Сезон летних отпусков официально стартовал. Одни нижегородцы разрабатывают самостоятельные маршруты по российским городам и морскому побережью, другие предвкушают полёт на заграничные курорты. И те и те другие отпускники, помимо купальников и летних нарядов, обязательно сложат в чемодан лекарства – мало ли что может случиться на отдыхе? Как правильно собрать аптечку в отпуск? Мы попытались разобраться.

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Чихать не хотели

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На самом деле простудиться летом намного проще, чем это кажется. Вас может продуть в поезде от неплотно закрытого окна или в самолёте из-за сильно включенного кондиционера. Простыть можно и в родной деревне – просто попив в жару ледяной воды. Поэтому пунктом № 1 в аптечке должны стать лекарства от простуды, например, арбидол, анаферон или антигриппин. Они помогут побороть инфекцию. Но при заболеваниях желудка и кишечника лучше принимать ибупрофен.

Для того чтобы облегчить своё состояние во время болезни и на время снять симптомы простуды, понадобятся фервекс, колдрекс, терафлю или колдакт.

Для борьбы с насморком прихватите с собой спреи с морской водой, например аквамарис или салин. Можно взять с собой и сосудосуживающие капли, которые помогут вам дышать – длянос, нособек, нафтизин или санорин.

От кашля помогут спрей гексорал, стопангин, йокс, стрепсилс или фарингосепт. Если же началась ангина, следует полоскать горло раствором перекиси водорода (чайная ложка на полстакана воды или 1 таблетка гидроперита на стакан), а при гнойных пробках ещё и раствором поваренной соли и соды. А в качестве антимикробного средства рассасывать фарингосепт.

В идеале лучше прихватить с собой градусник. В дороге гораздо удобнее пользоваться электронным, не боясь, что он разобьется. Если температура тела перешагнула порог в 38,5 – 39С, то примите жаропонижающие препараты, например, самое простейшее – парацетамол.

В отпускной аптечке лучше использовать не жидкие, кремообразные и гелевые препараты, а их таблетированные аналоги. Это снизит вес багажа, а также позволит взять лекарства в ручную кладь при перелёте.

Отдавайте предпочтение таблеткам в блистерных упаковках, а не в бутылочках или флаконах. Это позволит сэкономить место в багаже.

Рассчитайте количество необходимого препарата на основании длительности поездки и уберите лишнее из упаковки, чтобы сэкономить вес и место.

А ещё хорошо на всякий случай взять телефон знакомого врача, чтобы было с кем посоветоваться в трудную минуту. И, конечно же, страховые медицинские полисы всех членов семьи.

В отпускной аптечке лучше использовать не жидкие, кремообразные и гелевые препараты, а их таблетированные аналоги. Это снизит вес багажа, а также позволит взять лекарства в ручную кладь при перелёте.

Отдавайте предпочтение таблеткам в блистерных упаковках, а не в бутылочках или флаконах. Это позволит сэкономить место в багаже.

Рассчитайте количество необходимого препарата на основании длительности поездки и уберите лишнее из упаковки, чтобы сэкономить вес и место.

А ещё хорошо на всякий случай взять телефон знакомого врача, чтобы было с кем посоветоваться в трудную минуту. И, конечно же, страховые медицинские полисы всех членов семьи.

Не в бровь, а в глаз

Летом глаза воспаляются гораздо чаще, чем зимой. Провоцировать бактериальный конъюнктивит могут купание в водоёмах с загрязнённой водой, синдром сухого глаза, вирусные и аллергические конъюнктивиты. Положите в аптечку один из препаратов с антибактериальным действием. Например, офтальмоферон, окомистин или левомицетин.

Я вас не слышу

После купания в море у детей, да и взрослых, могут болеть уши. Те, кто уже сталкивался с отитом, знают, что хорошо помогают капли отипакс или отиниум. Если же эти препараты для вас слишком дороги (а за последний год они прибавили в цене процентов 30), то боли в ухе можно успокоить с помощью таблетки аспирина и компресса из водки, камфорного спирта или дексаметазона, который кладут за ухо. Также в больное ухо следует закапать несколько капель камфорного спирта, а в ноздрю со стороны пострадавшего уха – нафтизин.

Море волнуется раз

Укачивание может настичь вас не только на корабле, но и в самолёте или в машине. Поэтому, если вы знаете, что вас легко укачивает, то за час до путешествия примите бонин, коккулин, авиаморе или корень имбиря. Эти препараты можно принимать и взрослым и детям. Взрослым также хорошо помогают меклозин и аэртал.

И помните, что помогают предотвратить укачивание леденцы, жвачка, солёные орешки или сухарики, вяленая рыба, твёрдый сыр и горький шоколад. Всё это можно есть во время пути.

Сплошное расстройство

Невымытые овощи или фрукты, а также не знакомая для нашего желудка еда в экзотических странах и слишком сильное переедание легко могут привести к расстройству кишечника. Для того чтобы справиться с диареей, вам пригодятся имодиум, смекта, полифепан или активированный уголь. Если же диарея затянулась, то вашему организму грозит обезвоживание. И чтобы этого не произошло, необходимо принимать регидрон.

В случае отравления некачественным алкоголем (а такое тоже может случиться в путешествии) можно просто вызвать рвоту, выпив стакан воды с тремя каплями нашатырного спирта. А затем необходимо выпить крепкий и очень сладкий чай или кофе. Если отравление тяжёлое, то обязательно промойте желудок и примите активированный уголь или полифепан.

Тревожный симптом

Аллергия может проявиться даже у тех, у кого ее никогда не было, особенно если вы уезжаете в чужую страну. Будь это аллергия на необычные продукты питания, или непривычные растения, укусы насекомых, а в тёплых морях – жгучих медуз. На такой случай необходимо взять с собой противоаллергические таблетки.

Выбор лекарств от аллергии сейчас огромен. Главное, что нужно знать – вызывают они сонливость или нет.

Так, противоаллергические лекарства нового поколения не вызывают сонливости. Это, казалось бы, неплохо. Но зато в целом эти лекарства менее мощные. Зато старые добрые препараты снимают практически любую аллергию. Даже критическую, типа отека Квинке. И, как правило, они хорошо справляются только с каким-то одним видом аллергии. Например, только с аллергическим ринитом (насморком), или, скажем, с кожной аллергией. Еще они помогают при укусах насекомых, иногда – даже при ожогах от жгучих медуз. И самое неожиданное – они еще отчасти снимают воспаление при солнечных ожогах.

Специалисты рекомендуют взять с собой в поездку проверенные и недорогие супрастин или тавегил. Если вы едете в экзотические жаркие страны, желательно взять с собой гормональные таблетки – преднизолон или метипред.

Эти лекарства могут спасти вам жизнь при крайне тяжелой аллергии, а ещё в случае атаки опасных медуз, которые водятся во многих тёплых морях и океанах.

Не сыпь мне соль на рану

Различные открытые раны, порезы или ссадины на отдыхе – обычное дело.

В этом случае нужно первым делом обильно промыть рану, ссадину или порез во избежание заражения чем? – конечно, перекисью водорода. Или хлоргексидином. И только потом накладывать повязку.

И перекись водорода, и хлоргексидин трудно купить за границей. Если вы собираетесь за рубеж, обязательно положите что-то из этих двух средств в свою дорожную аптечку.