Где выбрать место в самолете, чтобы не укачивало
Исследование, проведенное специалистами Leap Local, показало, что практически 40% туристов страдают проблемами с самочувствием во время путешествий. Речь, в первую очередь, идет об укачиваниях, пишет «Турпром».
Специалисты проинформировали граждан РФ, как помочь себе в самолете и какие места выбирать.
«На сиденьях над крылом обычно меньше всего трясет. Старайтесь бронировать эти места, когда это возможно», — отмечают эксперты.
Однако следует понимать, что за определенные места в самолете придется немного доплатить. Также специалисты советуют не допускать обезвоживания особенно во время длительных рейсов. В путешествие можно взять многоразовую бутылку с водой, а также при необходимости попросить попить у стюардессы на борту.
Специалисты отметили, что летать на голодный желудок не стоит. Перед полетом рацион должен содержать здоровую пищу, соответственно, от фастфуда и алкоголя следует отказаться.