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Где выбрать место в самолете, чтобы не укачивало

Исследование, проведенное специалистами Leap Local, показало, что практически 40% туристов страдают проблемами с самочувствием во время путешествий. Речь, в первую очередь, идет об укачиваниях, пишет «Турпром».

Где выбрать место в самолете, чтобы не укачивало
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Специалисты проинформировали граждан РФ, как помочь себе в самолете и какие места выбирать.

«На сиденьях над крылом обычно меньше всего трясет. Старайтесь бронировать эти места, когда это возможно», — отмечают эксперты.

Однако следует понимать, что за определенные места в самолете придется немного доплатить. Также специалисты советуют не допускать обезвоживания особенно во время длительных рейсов. В путешествие можно взять многоразовую бутылку с водой, а также при необходимости попросить попить у стюардессы на борту.

Специалисты отметили, что летать на голодный желудок не стоит. Перед полетом рацион должен содержать здоровую пищу, соответственно, от фастфуда и алкоголя следует отказаться.

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