Где выбрать место в самолете, чтобы не укачивало

Исследование, проведенное специалистами Leap Local, показало, что практически 40% туристов страдают проблемами с самочувствием во время путешествий. Речь, в первую очередь, идет об укачиваниях, пишет « Турпром ».

«На сиденьях над крылом обычно меньше всего трясет. Старайтесь бронировать эти места, когда это возможно», — отмечают эксперты.

Однако следует понимать, что за определенные места в самолете придется немного доплатить. Также специалисты советуют не допускать обезвоживания особенно во время длительных рейсов. В путешествие можно взять многоразовую бутылку с водой, а также при необходимости попросить попить у стюардессы на борту.