Куда можно отправиться в автопутешествие на каршеринге

Операторы каршеринга (поминутной аренды автомобилей. — «ВМ») запустили новую услугу — пакетные экономтуры по городам России по цене от трех тысяч рублей с человека. «Вечерняя Москва» разбиралась, куда можно отправиться отдохнуть на арендованной машине.

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Желающим организовать автопутешествие на каршеринге следует помнить: многое зависит от автомобиля.

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— Так, например, съездить в Санкт-Петербург на «Мерседесе» в 1,5 раза дороже, чем на «Фольксвагене», — говорит «Вечерке» автоэксперт Виктор Демченко. — Если вы путешествуете компанией, например, в пять человек и делите все расходы, то за более просторный автомобиль можно и переплатить.

Эксперт пояснил: пакетный тур предполагает не только поездку в конкретный город — учитывается и время в пути. Если, к примеру, вы отправляетесь в Самару, то пакет включает 1200 километров пути и 18 часов поездки. Стоит такой тур — от 4 тысяч рублей.

— Если же вы решили остановиться на ночлег или удлинить маршрут, чтобы посмотреть достопримечательности, то вы выходите за рамки купленного пакета и платите серьезную сумму сверху — до 200 процентов от изначальной стоимости. По сути — штраф, — отмечает Виктор Демченко.

Уехать из Москвы в Санкт-Петербург на каршеринге можно в среднем за 7 тысяч рублей. При этом если путешествовать на личном автомобиле, поездка обойдется примерно в 3,7 тысячи — при расстоянии в 700 километров и расходе 10 литров бензина на 100 километров пути. Таким образом, каршеринг примерно вдвое дороже поездки на своем авто.

Также водителя за рулем менять нельзя. Это принципиальное правило, прописанное в большинстве договоров аренды автомобиля. Если выяснится, что вы его нарушили — ждите штраф до 100 тысяч рублей.

— Поэтому в договор аренды имеет смысл вносить наиболее выносливого водителя, — поясняет эксперт.

Перед поездкой нужно внимательно осмотреть сам автомобиль.

— Если при короткой поездке по городу старые «дворники», которые плохо чистят стекло, еще не так критичны, то в долгом путешествии они могут стать причиной аварийной ситуации.

Сейчас с помощью каршеринга можно съездить в Карелию, Краснодарский край, Тверскую, Владимирскую, Рязанскую области, Тулу, Нижний Новгород. А вот в Крым или на Алтай — пока нет.

Впрочем, как говорят владельцы автокомпаний, география «разрешенных» поездок будет расширяться.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Денис Манько, автоэксперт:

— Услуга аренды автомобиля — когда ты едешь из города в город — есть практически во всех европейских странах. У нас же ее предоставляют пока не так много операторов каршеринга. Думаю, что их число будет расти, поскольку поехать на автомобиле — даже с учетом его аренды — как правило, дешевле, чем на поезде.

ЦИФРА

200 процентов обычно составляет оплата за пробег сверх оплаченного пакетного тура.

ГОТОВЬТЕСЬ ЗАРАНЕЕ

Эксперты рекомендуют: до того как поехать в путешествие с помощью каршеринга, тщательно спланируйте маршрут.

— Поскольку время перемещения, как правило, ограничено, заранее с помощью интернета выясните: где можно заправить автомобиль, поесть, остановиться на отдых, — советует президент Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга Сергей Лобарев. — Ведь если вы начнете выяснять все это «по ходу пьесы», то потеряете время и выбьетесь из графика. Какие еще принципы нужно соблюдать?