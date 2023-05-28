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Турист поделился опытом отправки багажа через СДЭК ради полета налегке

Необычным лайфхаком по перевозке багажа по России поделился с редакцией TourDom.ru один из туристов.

Турист поделился опытом отправки багажа через СДЭК ради полета налегке
© Tourdom.ru

«Постоянно отправляю через СДЭК в ближайший пункт выдачи, доставка курьером прямо в отель. По стоимости сравнимо с провозом у авиакомпаний, но тут плюс – тащить никуда не нужно. Единственное неудобство в том, что нужно отправить вещи заранее».

Редакция решила проверить идею, рассчитав расходы для нескольких маршрутов. Отправка груза до 20 кг в пределах одного стандартного багажного места из Москвы в Санкт-Петербург обойдется в 2 тыс. руб. Разница между билетами с багажом и без у большинства авиакомпаний составляет чуть больше этой суммы. До 10 кг можно отправить за 1200 с доставкой до двери. Минимальная доплата за билет у перевозчиков – полторы тысячи. Доставка между городами займет один-два дня.

Из столицы в Казань тариф за пересылку уже выше – 2500. Как и в среднем у авиакомпаний. 10 кг доставят за 1500. Максимальный срок – все те же 2 дня. В Сочи большой чемодан доставят за 3200. Сделать это нужно за 3 дня до поездки. У отдельных перевозчиков можно найти тариф в 2 тыс. Но в основном служба доставки не проигрывает по ценам на популярном летнем маршруте.

А вот на дальних расстояниях доставка начинает уступать. Из плюсов остается только отсутствие необходимости собственноручно таскать чемоданы. В Новосибирск ваши вещи отправят за 4700. На борт их можно взять, доплатив 3–3,5 тыс. А если чемодан легкий, то есть «Победа» с неизменным тарифом в 1500 за 10 кг. У СДЭК почти вдвое дороже. На Алтай доставка багажа обойдется почти в 5 тыс. При этом у авиакомпаний разница между билетами лишь 3–4 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что туристам, направляющимся в Шерегеш, предложили услугу доставки багажа сразу на горнолыжный курорт.

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