Какая карта UnionPay лучше: туристы поделились опытом

Новость о том, что Тинькофф Банк начал оформлять всем клиентам карту системы UnionPay, вызвала множество комментариев подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Некоторые из них получили тиньковские карты еще несколько месяцев назад и делились опытом использования. В сегодняшнем обзоре – то, что волнует обладателей карт UnionPay.

Какой банк предпочесть

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Туристы имеют возможность выбора: несколько российских банков оформляют карту UnionPay. Как отмечают в телеграм-канале, самое главное – сравнить тарифы за обслуживание и снятие / списание, условия конвертации валют при платежах. И второй важный вопрос – где именно принимают эти карты.

В паблике считают, что в большинстве европейских стран выпущенная в России карта UnionPay чаще всего бесполезна. «Но вот в Италии прекрасно работает: и как платежное средство в магазинах, и наличные снимать в банкоматах, прокомментировали в чате и уточнили, что речь идет о не попавших под санкции банках.

Уже известно, что карты Тинькофф Банка также не подходят для большинства западных стран, но уже протестированы в других регионах. «Я этой картой пользуюсь пару месяцев в Турции, вполне прилично работает, – отметил один из читателей. – Если привязать ее к юаневому счету, тогда курс неплохой получается – к бирже +3–4,5%».

Есть и отрицательный опыт. «Когда я была в Тае в феврале, после попадания "Тинькова" под санкции, он сразу там перестал работать. И люди остались с бесполезной картой в отпуске, начались проблемы. Стоит ли брать его сейчас?»

Есть информация и для тех, кто собирается в Южную Америку. В паблике, в частности, сообщают, что карта Тинькофф не будет работать в Аргентине, Чили, Парагвае, Боливии, с ограничениями – в Бразилии и Перу.

Не всегда потребители знают об особенностях карт разных банков. В ответ на замечание, что «Тинек не нужен, оформляйте карту Газпромбанка», развернулась дискуссия по стоимости обслуживания. В телеграм-канале привели пример, если банк берет за выпуск 5 тыс. руб., то эти деньги можно вернуть, когда часто совершаешь покупки, «а если ничего покупать не планируете, то и карта вам не нужна».

«На Пхукете рассчитывались UnionPay от Газпромбанка за отель, в магазинах, аптеках и в госпитале. Еще и кешбэк вернули за покупки», – отчитался турист.

А посетивший Стамбул россиянин остался картой этого банка недоволен: по его словам, только в каждой пятой точке проходила оплата и не каждый банкомат выдавал наличные.

Неоднозначные замечания в чате о картах Почта Банка. «Там конвертация сначала в юани, потом в нужную валюту, плюс конская комиссия за каждую транзакцию, и в итоге с этой картой все дорожает на 20%», – утверждает подписчик. Было и уточнение, что пластик этого банка позволял снимать наличные в Европе и рассчитаться в интернете.

«Почти везде можно было расплатиться, наличные в большинстве банков тоже снимались без проблем. И вероятность того, что Почта Банк окажется под санкциями, очень низка», – комментирует другой участник.

Есть среди примеров и опыт с картами других банков. «Для Азии я завела UnionPay от "Русского Стандарта". Везде в Тае использовала, нал не снимала – была в феврале уже после блокирования многих наших банков», – сообщила путешественница.

Visa от соседей

UnionPay хорошо подходит в качестве основной карты, но «обязательно должна быть и нормальная тоже», отмечают в телеграм-канале. И оформляют в качестве альтернативы привычные карты Visa и MasterСard в зарубежных банках.

Подписчики говорят о том, что для этого нетрудно съездить в Беларусь, Грузию или Казахстан, причем есть посредники, за доплату доставляющие заказанную карту по российскому адресу.

Другие указывают на нестабильное положение в мире: «Сегодня грузинская карта работает, а завтра, к примеру, санкции за восстановление авиасообщения с Россией». И делают вывод: «Лучший выход – иметь старый надежный кеш». Однако далеко не каждый желает «везти с собой чемодан налички».

Итог обсуждения в телеграм-канале такой: при поездках за границу удобно иметь и российскую карту UnionPay, и неплохо бы оформить традиционную карту у соседей, и обязательно иметь наличную валюту для спокойствия при непредвиденных ситуациях.

Коротко о Тинькофф

Право работать с UnionPay Тинькофф Банк получил еще осенью прошлого года. Первоначально в качестве теста появилось ограниченное количество карт. И вот с 23 мая возможность оформления есть у всех.

Карту UnionPay выпускают лишь в качестве дополнительной – к ряду дебетовых счетов и кредиток, отмечено на сайте банка. Стандартная цена – 1 тыс. руб., премиальная карта в металлическом исполнении – 2 тыс. рублей, а виртуальная – бесплатно. К счету возможно привязывать до 10–20 карт.

Банк предупреждает, что карты не работают в Евросоюзе, Великобритании, США, Израиле и Грузии. При этом анонсирован их прием в ряде банков в популярных у туристов странах, таких как Турция, Таиланд, ОАЭ, Индонезия, Индия, Египет. Платежи возможны с рублевого или долларового счета.

Функционал виртуальной карты также ограничен – некоторые из зарубежных интернет-магазинов. Например, нельзя оплатить покупки в ASOS и Farfetch, подписки на Netflix и Spotify.