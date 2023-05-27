Как оформить загранпаспорт нового образца

С 1 июня россияне снова смогут оформлять биометрические заграничные паспорта. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. «Вечерняя Москва» решила напомнить, какие способы имеются для оформления документа нового и старого образца.

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В чем разница

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Российский заграничный паспорт нового поколения отличается от своего предшественника сроком действия — до десяти лет. Документ же старого образца действителен всего пять лет. Биометрический паспорт на своей титульной странице содержит микрочип со сведениями о владельце и сканами отпечатков его пальцев, чего не содержит документ, чей срок действия не превышает пяти лет.

Разница имеется и в сумме государственной пошлины, которая взимается за оформление биометрии: ее стоимость выше в два с половиной раза.

Для семейных людей отсутствует возможность внесения в новый документ информации о детях.

Как оформить?

общегражданский паспорт;

заявление на получение заграничного паспорта;

при наличии — ранее выданный загранпаспорт;

квитанция об оплате государственной пошлины;

ваш снимок на бумажном носителе или в цифровом формате размером 35 х 45 миллиметров. Для оформления заграничного биометрического паспорта нужны следующие документы:

паспорт ребенка, если ему больше 14 лет;

сведения, которые подтверждают ваше с ним родство или законное представительство;

документ, подтверждающий наличие гражданства. Если вы оформляете паспорт еще и на ребенка, то необходимо также предоставить:

Что нужно для оформления паспорта старого образца?

Внутренний паспорт гражданина РФ;

заявление о желании оформить загранпаспорт в двух экземплярах;

выданный ранее заграничный паспорт, если имеется;

квитанция об оплате госпошлины;

три ваших снимка размером 3,5 х 4,5 сантиметра.

Чтобы оформить паспорт на ребенка, вам необходим такой же перечень документов, который нужен для получения паспорта нового образца.

Куда подавать заявления

Сегодня каждый российский гражданин вправе подать заявление на получение загранпаспорта в онлайн-формате через портал «Госуслуги» либо обратившись лично в подразделение по вопросам миграции МВД РФ или Многофункциональный центр (МФЦ).