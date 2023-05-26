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Как побороть страх высоты

Психолог Идзиковский посоветовал боящимся высоты следить за дыханием. По его словам, нужно контролировать вдохи и выдохи, стараться дышать ровно и глубоко, поддерживая определённый ритм. Но в первую очередь нужно разобраться, из-за чего появился этот страх. Несмотря на то что акрофобия — одна из самых распространённых в мире фобий, проявляется она у каждого в разной степени.

Как побороть страх высоты
© Секрет Фирмы

По мнению психолога Евгения Идзиковского, для того чтобы избавиться от страха высоты, нужно провести его анализ — важно понять, откуда он появился, и осознать свои ощущения.

Но ожидать быстрого избавления от фобии не стоит.

«Не торопитесь вылечиться моментально! Делайте шаг за шагом, начните привыкать к высоте с самого небольшого уровня, на котором вам комфортно. Как почувствуете спокойствие и уверенность, можно взять уровень чуть побольше», — объяснил специалист.

Если же страх снижает качество вашей жизни и справиться с ним самостоятельно не выходит, стоит обратиться к профессионалу — психологу, психотерапевту, специалисту по работе с фобиями.

А вот побороть страхи у детей своими силами можно. Психолог дала несколько советов по этому поводу.

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