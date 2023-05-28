Долой лишнее: вещи, которыми не стоит забивать чемодан

Подготовка к путешествию – дело непростое. Нужно разобраться с домашними делами, перебрать все документы, одежду и, конечно, наполнить ею чемодан.

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Сам процесс зависит от цели поездки, однако последний пункт может вызвать особые сложности. Самая распространенная, как правило, сводится к невозможности все уместить. А ведь лишние килограммы могут обернуться дополнительной тратой денег.

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"Рамблер" расскажет, чем не стоит забивать свой багаж.

Во-первых, не стоит занимать лишнее место в чемодане полотенцами. Как правило, они предоставляются в большинстве отелей. Если же вы брезгливы и доверяете исключительно своим махровым изделиям, то в крайнем случае можно приобрести полотенце в пункте назначения.

Во-вторых, тапочки и халаты. Они относятся к так называемым банным принадлежностям, которые вам опять-таки должны предложить в отеле. Однако если со вторым аксессуаром могут быть проблемы, то первый, как правило, по умолчанию ожидает своего гостя в номере.

В-третьих, речь пойдет об электронных бытовых гаджетах. Как фен, так и утюг – товарищи тяжелые и приличные по размеру. А не наполнить ими багаж не равно проходить всю поездку с взлохмаченными волосами и в неопрятных мятых вещах. В современных реалиях крайне малое количество отелей отказывается от снабжения ванной комнаты феном для волос. Второе изобретение вы навряд ли обнаружите у себя в номере, однако оно будет предоставлено безвозмездно по вашей просьбе. Сложно представить гостиницу, в которой отсутствует утюг.

В-четвертых, можно разгрузить сумку, выложив из нее средства личной гигиены. Ватные палочки и диски, одноразовые расческу, зубную щетку и пасту обычно также можно бесплатно получить в гостинице.