Долой лишнее: вещи, которыми не стоит забивать чемодан
Подготовка к путешествию – дело непростое. Нужно разобраться с домашними делами, перебрать все документы, одежду и, конечно, наполнить ею чемодан.
Сам процесс зависит от цели поездки, однако последний пункт может вызвать особые сложности. Самая распространенная, как правило, сводится к невозможности все уместить. А ведь лишние килограммы могут обернуться дополнительной тратой денег.
"Рамблер" расскажет, чем не стоит забивать свой багаж.
Во-первых, не стоит занимать лишнее место в чемодане полотенцами. Как правило, они предоставляются в большинстве отелей. Если же вы брезгливы и доверяете исключительно своим махровым изделиям, то в крайнем случае можно приобрести полотенце в пункте назначения.
Во-вторых, тапочки и халаты. Они относятся к так называемым банным принадлежностям, которые вам опять-таки должны предложить в отеле. Однако если со вторым аксессуаром могут быть проблемы, то первый, как правило, по умолчанию ожидает своего гостя в номере.
В-третьих, речь пойдет об электронных бытовых гаджетах. Как фен, так и утюг – товарищи тяжелые и приличные по размеру. А не наполнить ими багаж не равно проходить всю поездку с взлохмаченными волосами и в неопрятных мятых вещах. В современных реалиях крайне малое количество отелей отказывается от снабжения ванной комнаты феном для волос. Второе изобретение вы навряд ли обнаружите у себя в номере, однако оно будет предоставлено безвозмездно по вашей просьбе. Сложно представить гостиницу, в которой отсутствует утюг.
В-четвертых, можно разгрузить сумку, выложив из нее средства личной гигиены. Ватные палочки и диски, одноразовые расческу, зубную щетку и пасту обычно также можно бесплатно получить в гостинице.
Во избежание неприятных неожиданностей и испорченного настроения стоит заранее узнать у отеля о дополнительных бесплатных вещах и услугах, которыми они готовы вас обеспечить. Написав на электронную почту гостиницы или позвонив туда, вы сэкономите свои нервы, время и, вероятно, денежные средства, которые могли бы пойти на оплату лишних килограммов в чемодане.